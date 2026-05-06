La nueva rectora de la USC y el Ayuntamiento marcan su "hoja de ruta" para reforzar la "transferencia de conocimiento"

Primera visita institucional de la nueva rectora de la USC, Rosa Crujeiras, al Ayuntamiento de Santiago, a 6 de mayo de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, junto a otros miembros de la corporación municipal, ha recibido a la nueva rectora de la USC, Rosa Crujeiras, en su primera visita institucional al Ayuntamiento, en la que han compartido la "hoja de ruta" común y donde ambas han marcado la "transferencia de conocimiento" como una eje central.

"Santiago de Compostela es ciudad universitaria porque su historia y su identidad se construye, en buena medidad gracias a su Universidad". Así arranca el mensaje que Crujeiras ha dejado en el Libro de Honra del Pazo de Raxoi, donde ha reivindicado la institución que lidera como "vacuna contra el 'no lugar'" en el municipio.

En atención a los medios, Sanmartín ha recordado la colaboración "muy intensa" que ambas instituciones venían manteniendo y ha manifestado su voluntad de dar "continuidad" a los trabajos iniciados desde distintas áreas, como el aprovechamiento de infraestructuras, las actividades culturales y la apuesta por la igualdad y por la economía social.

En esta hoja de ruta, ha destacado como un "punto muy importante" la transferencia de conocimiento, que ya se ha materializado en la asistencia a la tasa turística y el diseño de estrategias verdes en el marco de la lucha contra el cambio climático. "El interés para nosotros es fundamental en seguir adelante con esa colaboración", ha asegurado.

Crujeiras ha coincidido en que la colaboración directa con el Ayuntamiento es "un canal importante" para que la USC llegue al tejido productivo, social y cultural, ámbitos en los que "como universidad" genera conocimiento. "Tenemos mucho que ofrecer", ha comprometido. En este sentido, ha marcado como "grandes retos comunes" la emergencia climática y cuestiones de sostenibilidad.

Igualmente ha apelado a las iniciativas culturales de cara a entender la cultura "como un derecho". Ahí pretende abrir nuevas líneas de colaboración, aparte de las ya iniciadas, y poner a disposición nuevos espacios: "Pensamos que hay más cosas que ofrecer que pueden fortalecer esos vínculos".

Al respecto del Campus Sur, Sanmartín ha trasladado que esta es una cuestión contemplada, sobre la que ya hay avances, como aclarar quién se hace cargo del mantenimiento y cómo se ordena ese espacio. También ha mencionado la vivienda, "una de las cuestiones que más interesa a la Universidad".