Nuevas incidencias por nieve y hielo, con dificultades para circular, elevan el total del temporal a 600

Vistas de Piedrafita do Cebeiro tras la nevada caída sobre la localidad, a 23 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las incidencias registradas por la borrasca 'Ingrid' en Galicia entre el 23 y 24 de enero suben a un total de 612, de las cuales 89 han ocurrido hasta las 13.00 horas del sábado. En las últimas horas, las más relevantes están relacionadas con la nieve y el hielo, que han provocado dificultades para la circulación en varias carreteras y ayuntamientos.

El 112 Galicia ha registrado otros sucesos relevantes causados por estos fenómenos meteorológicos --especialmente en el área de Vigo--, pero ninguno con consecuencias graves. A las 11.20 horas, en el kilómetro 2 de la AP-9, en el barrio vigués de Teis, un particular informó de una salida de vía provocada por una bolsa de agua en la carretera que le hizo sufrir aquaplaning.

Posteriormente, a las 11.30 horas, en el kilómetro 158 de la AP-9, en el barrio de Cabral, otro particular informó de un accidente también debido a la presencia de agua en la vía. En ninguno de los dos casos se registraron daños personales.

En Moaña, a las 11.10 horas, se produjo una colisión en cadena en en el kilómetro 11 de la CG-4.1., con cuatro vehículos implicados, según ha informado la Policía Local. Uno de los conductores indicó que el granizo había provocado la implicación de uno de los vehículos. En este accidente tampoco hubo heridos.

DIFICULTADES PARA SALIR DE CASA EN OURENSE

Además, el 112 Galicia recibió avisos de que varias personas en ayuntamientos como Viana do Bolo, Montederramo y Calvos de Ramuín presentaban dificultades para salir de sus casas o desplazarse debido a la presencia de nieve acumulada. Esta circunstancia también se ha dado en Bande, tal y como ha informado su alcaldesa, Sandra Quintas.

También ha sucedido en otros municipios como Chandrexa de Queixa, que permaneció incomunicado durante esta mañana, según ha confirmado el alcalde, Francisco Rodríguez, a Europa Press. En su caso, medios municipales y voluntarios de Protección Civil han colaborado en la retirada de la nieve y el regidor no descarta que esta tarde vuelva a darse una situación similar.

En Bande, que no llegó a la situación de incomunicación, el municipio habilitó un teléfono de contacto ante potenciales dificultades generadas por la borrasca, especialmente en las aldeas. Por allí pasaron máquinas quitanieves y brigadas municipales contribuyeron en estas tareas.

CAUSAS DE LAS MÁS DE 600 INCIDENCIAS

Según recoge el 112 Galicia, la mayoría de las incidencias estuvieron vinculadas con la presencia de árboles y ramas en las vías (186), seguidas de las dificultades de circulación ocasionadas por nieve, granizo o placas de hielo (169) y de las actuaciones de prevención de riesgos (73).

Además, se registraron 62 incidentes por restos de cables y postes de luz, 53 por objetos o restos de accidentes y 18 derrumbamientos. De las 89 incidencias del sábado día 24, 51 estuvieron relacionadas con problemas de circulación derivados de la nieve, granizo o placas de hielo y 14 con la presencia de árboles o ramas en las carreteras.

Por provincias, la mayor parte de las incidencias se concentraron en Pontevedra (210) y A Coruña (189), seguidas de Ourense (129) y Lugo (82).

En cuanto a los ayuntamientos más afectados, en la provincia de Pontevedra destacan Vigo (31) y Pontevedra (26), seguidos de Vilagarcía de Arousa (11), Sanxenxo (10) y Redondela (8). En la provincia de A Coruña, los municipios con más incidencias fueron Ferrol (20), Narón (14), A Coruña (9) y Boiro (7). En Ourense destacan Laza (10) y Ribadavia (9), mientras que en Lugo sobresalen Taboada (6), Quiroga (5) y Folgoso do Courel (5).