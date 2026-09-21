El nuevo bus urbano de Santiago:Más frecuencias en el Polígono del Tambre, dos servicios nocturnos y aplicación renovada

Mapa de las nuevas líneas de Santiago - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidade de Santiago, Xan Duro, ha anunciado que el nuevo servicio de bus incrementará las frecuencias en el Polígono del Tambre, contará con dos servicios nocturnos y una aplicación renovada. La previsión es que esté en funcionamiento antes de que finalice el año.

La nueva red de autobuses de la capital gallega está cada vez más cerca de materializarse tras la presentación este lunes del mapa de líneas y la sintonía que acompañará los autocares, una iniciativa que pretende hacer el transporte accesible para las personas con discapacidad visual.

En rueda de prensa, el edil ha presentado el nuevo mapa infográfico de las líneas, que trata de simplificar el servicio y hacerlo "entendible" para todo el mundo. Serán un total de 16 líneas --10 líneas de origen-destino y seis circulares--, más tres alimentadoras del rural, las que lo compondrán.

La idea del Gobierno local es repartir, por lo menos, unas 10.000 copias de este mapa a la ciudadanía y se realizarán reuniones con las asociaciones de vecinos para explicar su funcionamiento. A mayores, podrá consultarse vía web y habrá una aplicación nueva en la que se incluirán todas las líneas.

Entre las novedades anunciadas, Xan Duro ha puesto en valor que a partir de ahora cada parada --alrededor de 700-- contará con información precisa de la hora a la que pasará el bus por dicho punto.

De forma detallada, han destacado la ampliación de frecuencias en el Polígono del Tambre, a través de la línea 1, que pasará por dicho punto cada 15 minutos. Además, se han referido a las paradas de los campus, que se integrarán en las líneas circulares C2 y C4 para dar una "mayor cobertura". Son estas mismas las que ofrecerán también el servicio de bus nocturno, al considerar que serán los universitarios los que más lo utilicen.

Con respecto a la sintonía, el autor de la misma, el músico compostelano Abe Rábade, ha explicado que se basó en una de sus piezas llamada 'Campo de Estrela' dedicada a la capital gallega y que priorizó aspectos como que sea "reconocible" y no muy "cargante", para los conductores.

De esta manera, la sintonía anunciará las correspondientes paradas del trayecto y las líneas que coincidan en cada punto. "Esto es fundamental, es un elemento clave en términos de transporte inclusivo", ha remarcado el concejal.