El nuevo CIS Olimpia Valencia abre sus puertas en Vigo este lunes con 65 consultas para atender a 42.000 personas

El Presidente De La Xunta, Alfonso Rueda, Y Los Conselleiros María Martínez Allegue Y Antonio Gómez Caamaño, En La Inauguración Del CIS Olimpia Valencia De Vigo. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

VIGO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Centro Integrado de Salud (CIS) Olimpia Valencia, el tercero de Galicia, abre este lunes sus puerta para empezar la asistencia, tras dos años y medio de obras e instalación de equipamientos, con 65 consultas en las que trabajarán 122 profesionales (13 de ellos en plaza de nueva creación) y con capacidad para atender a 42.000 personas.

El edificio, resultado de la rehabilitación de antiguas instalaciones judiciales, contará con servicio de Medicina de Familia, Pediatría, Nutricionista, Matrona, Fisioterapia, Odontología, Farmacia, Trabajo Social, base del 061 y con cinco unidades nuevas: atención a pacientes pediátricos con patología crónica compleja, psicología infantil, psicología de Atención Primaria, trastornos de conducta alimentaria en edad pediátrica y rehabilitación cardíaca.

El CIS Olimpia Valencia atenderá a los pacientes de los centros de salud de López Mora y Nicolás Peña, así como a parte de los pacientes de Rosalía de Castro, Coia (entre ellos todos los de pediatría), Pintor Colmeiro (entre ellos todos los de pediatría), Cuba y Beiramar. El traslado comenzará este lunes con las urgencias de pacientes de López Mora y se iniciará la actividad ordinaria el martes.

En el acto de inauguración, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto en valor la inversión del gobierno gallego en esta nueva infraestructura sanitaria, de 17 millones de euros, y ha incidido en que los nuevos medios materiales y equipos de nada sirven sin la profesionalidad de los trabajadores de la sanidad pública.

CRÍTICAS AL AYUNTAMIENTO DE VIGO

Rueda ha recordado en su intervención que, además de la rehabilitación de este edificio, la Xunta tenía previsto recuperar el inmueble que está al lado (que también formó parte de las dotaciones judiciales de la ciudad) para hacer un centro de asociacionismo. Sin embargo, ha lamentado, el bloqueo del gobierno de Abel Caballero (que reclama la titularidad de la parcela) impidió que el proyecto se pudiera llevar a cabo, cuando las obras ya contaban con financiación y estaban adjudicadas.

Al respecto, el presidente autonómico ha reiterado que, aunque Vigo siga siendo la ciudad en la que es "más complicado" invertir por parte del gobierno gallego y con más obstáculos puestos por la administración local, la Xunta seguirá haciéndolo. De hecho ha comparado la situación de los edificios, uno rehabilitado y que abre sus puertas como dotación sanitaria "de vanguardia" y otro cerrado y abandonado, y ha proclamado: "cuando se pone imposible hacer cosas, el resultado es ése".

Además de Rueda, en el acto ha participado también el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que fue recibido con abucheos por un grupo de médicos de Atención Primaria, que están en huelga. Igualmente, han estado en la inauguración la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y representantes de asociaciones de pacientes y entidades sociales, entre otros.

RESPUESTA DEL ALCALDE

Por su parte, el alcalde, Abel Caballero, en declaraciones remitidas a los medios, ha saludado la apertura del CIS Olimpia Valencia, aunque ha afeado a la Xunta que no hubiese invitado a nadie del Ayuntamiento olívico a pesar de que la administración local "donó" el suelo (mientras que la Xunta sostiene que no hubo tal cesión porque la parcela ya había sido cedida por el Gobierno central y es de titularidad autonómica).

El regidor ha criticado que la apertura de este centro implique "solo" 13 nuevas plazas y suponga el "cierre" de otros dos ambulatorios, el de López Mora y el del Nicolás Peña, y que se trasladen pacientes de otros cinco centros de salud. Caballero ha reclamado que no se cierren las instalaciones ni los servicios de pediatría de Coia y Pintor Colmeiro, sino que se incrementen.

Igualmente, ha censurado el traslado de profesionales para cubrir las consultas del nuevo CIS. "Pero ¿qué broma es ésta de Rueda y del conselleiro de Sanidade, quitando gente, profesionales, médicos... gente sacada de otros centros de salud porque les van a quitar 109 sanitarios?", ha proclamado el alcalde, que ha subrayado que la Xunta "mantiene infradotada la sanidad de Vigo".

Según Caballero, el nuevo CIS no va a mejorar la Atención Primaria en Vigo "porque sigue habiendo el mismo número de profesionales para los mismos pacientes".

EL "ISABEL ZENDAL" DE VIGO

Mientras, el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Vigo, Xabier Pérez Igrexas, ha censurado que, "en el falso CIS Olimpia Valencia" no haya refuerzo de personal. Así, en redes sociales, ha trasladado la reflexión de que se trata del "Isabel Zendal de Vigo".

"Una nueva estafa sanitaria de la Xunta, en lugar de reforzar, de verdad, una Atención Primaria que sigue al límite", ha apuntado el edil nacionalista, que también ha cuestionado "en calidad de qué" participó en el acto la presidenta del PP de Vigo (y vicepresidenta de la Diputación), Luisa Sánchez, "posible candidata a la alcaldía".