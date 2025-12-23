El nuevo convenio de desbroces se publicará en el DOG el 29 de diciembre y después podrán adherirse los municipios

1038457.1.260.149.20251223133213 La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en un encuentro con alcaldes sobre el convenio de desbroces - XUNTA

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha informado de que el nuevo convenio para la limpieza de biomasa en las franjas secundarias se publicará el próximo lunes, 29 de diciembre, en el Diario Oficial de Galicia (DOG), a partir de lo cual podrán adherirse los municipios gallegos.

En un acto con alcaldes en el Monte do Gozo, en Santiago, la conselleira ha animado a los ayuntamientos a adherirse a este nuevo convenio firmado por la Xunta con la empresa pública Seaga. Todo ello después de que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) no haya rubricado este acuerdo al rechazarlo por considerar que cuenta con medidas insuficientes tras la ola de incendios que arrasó más de 100.000 hectáreas el pasado verano.

En su intervención ante los regidores, la conselleira ha invitado a sumarse a este convenio que "ofrece ventajas para todos los municipios", ya que desde 2018 opina que se ha demostrado que "es eficaz". "Seguimos confiamos en este sistema que creo que funciona", asevera.

Reconoce que hubo "un verano especialmente duro" de incendios, pero desea para 2026 que: "Nunca más tengamos que vivir la situación que vivimos".

Previamente, en declaraciones a los medios, ha señalado la necesidad de "agilizar" este convenio para poder realizar las actuaciones en tiempo. Explica que los ayuntamientos que estaba adheridos tendrán que volver a ratificar esa participación, al tiempo que invita a los que no estaban.

La conselleira admite que "siempre es difícil" que propietarios que no limpian sus fincas lo hagan, pero apunta que la prevención es una "tarea de todos", compartida tanto por administraciones como por titulares.

CONVENIO

Este acuerdo firmado con Seaga tiene vigencia hasta 2029. Cuenta con un alza de la inversión destinada a estas tareas, que se duplica hasta los 25 millones de euros anuales, en los que se incluye el fondo específico de limpieza de franjas dotado con 10 millones.

El convenio incluye un refuerzo del apoyo a ayuntamientos, especialmente a los de menos de 10.000 habitantes. Además, se incrementará el número de parroquias priorizadas, que pasan de 157 a 276 en este nuevo convenio, en las que los particulares podrán seguir contratando a Seaga para las rozas por un importe de 420 euros por hectárea.

También continúa la posibilidad de que Seaga realice estas ejecuciones en hasta 10 hectáreas por municipio y año fuera de las parroquias priorizadas, así como la limpieza de 12 kilómetros de vías municipales.

La Xunta destaca que en los últimos años se adhirieron un total de 292 municipios, 268 de ellos con el plan de prevención aprobado. Desde el año 2021 se inspeccionaron más de 2,5 millones de parcelas y se realizaron rozas de forma subsidiaria en más de 6.500 fincas. En el ámbito de las parroquias priorizadas, se contrataron los servicios de Seaga en más de 27.200.

Finalmente, Medio Rural subraya que aumenta la prevención un 50% en los presupuestos gallegos para 2026, hasta alcanzar los 75 millones. Con esta inversión se llevan a cabo trabajos como la limpieza y la creación de cortafuegos, pistas forestales, puntos de agua o quemas prescritas.