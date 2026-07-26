El nuevo curso en las escuelas infantiles: plantillas fijas tras 20 años temporales y el "caos" de renovarse

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, inaugura la nueva escuela infantil de Ponteares (Pontevedra) - DAVID CABEZÓN @ XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo curso en las más de 170 escuelas infantiles de la Xunta será el primero en el que la mayor parte de las educadoras de los niños de 0 a 3 años de Galicia tendrán plaza fija, tras 20 años de temporalidad, desde la creación de estos centros.

La otra cara de la moneda este 1 de septiembre será el "caos" que auguran sindicatos y profesionales ante la renovación de los equipos, debido al proceso de elección de destino en marcha estos días.

Y es que casi 900 maestras y técnicas superiores de educación infantil tienen desde el pasado jueves hasta este lunes para marcar por orden cuáles son sus prioridades en el listado de escuelas infantiles públicas. No será hasta agosto cuando conozcan la que les toca, en función de sus puntuaciones y lo que escojan sus compañeras.

"Va a ser un inicio de curso extremadamente caótico", avisa la responsable de negociación colectiva de la CIG Rebeca Quintillán, trabajadora de uno de estas escuelas.

En declaraciones a Europa Press, esta portavoz sindical indica que la central nacionalista propuso "por responsabilidad" un aplazamiento de 10 días para la incorporación del alumnado, pero la Consellería de Política Social, de la que dependen estos centros, "hizo caso omiso".

Así las cosas, el 1 de septiembre, "siempre que se cumplan los plazos", según avisa Quintillán, en un proceso que viene desde 2021 pero determinado por "las prisas", tomarán posesión las educadoras infantiles.

Hasta este momento eran personal laboral temporal en su gran mayoría y a partir de ahora, tras superar los correspondientes procesos selectivos, serán funcionarias de carrera también en una amplia proporción. Por el camino, las profesionales lucharon por la estabilización y decenas de ellas la lograron por sentencia judicial.

Tres días después de la toma de posesión, el 4 de septiembre, llegarán los alumnos a las escuelas infantiles, con escaso margen para conocerse los nuevos equipos, designar tutorías, repartir carteleras, entre otras tareas organizativas.

Familias también muestran su preocupación por el inicio del curso, ante la incertidumbre y la posibilidad de que los niños que renuevan en la escuela infantil no tengan referencias conocidas.

Según los datos de la CIG, las escuelas infantiles de la Xunta --147 dependientes del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar y 25 de la Axencia Galega de Servizos Sociais-- van a pasar de tener en torno a un 98% de temporalidad a algo más del 90% de fijeza --excluyendo al personal de servicios generales--.

A estos números contribuyó también la oposición de turno libre con 124 plazas para el subgrupo C1 (agentes técnicos facultativos), ya adjudicada. En el subgrupo A2 (técnicos facultativos) no hubo oferta y "todo murió en estabilización", según la central, que estima que en los dos grupos quedarán, después de todo esto, en torno a 70 y 100 profesionales temporales, respectivamente.

DESDE 2021

El proceso de estabilización trae causa de la ley estatal que en 2021 determinó medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

En su memoria de 2025, el Consello Económico e Social (CES) constata el "descenso registrado en el último año" por procesos como el que lleva a cabo la Xunta en las escuelas infantiles, pero advierte de que la temporalidad "continúa en niveles muy elevados y muy por encima del sector privado" que sitúa en el 26,7% el pasado año.

LA GRATUIDAD Y LAS RATIOS

La educación infantil de 0 a 3 años es gratuita en Galicia tanto en centros públicos como privados o de iniciativa social. La Xunta, que asume el coste, implantó esta medida primero para la red pública y para segundos hijos y sucesivos (2020) y después la extendió a las escuelas infantiles privadas (2022).

Con las nuevas ratios que fija el Gobierno central, el Ejecutivo gallego lanzó un mensaje conjunto con la patronal de las escuelas infantiles privadas avisando de que está en "riesgo" esa gratuidad.

El texto estatal, enfocado al establecimiento de unas mejores condiciones para que las educadoras atiendan a los alumnos, surge en el marco de las movilizaciones de las plantillas para conseguir mejoras laborales y en el servicio.

En concreto, plantea una ratio de cuatro niños por profesor en las aulas de 0-1 (en la actualidad son ocho), seis niños por profesor en las aulas de 1-2 (frente a los 13 actuales) y ocho niños por profesor en las aulas de 2-3 (20 en la actualidad).

Las escuelas infantiles públicas gallegas tienen implantada la figura de la pareja educativa --dos profesionales por aula--, a diferencia de lo que ocurre en los centros privados, para los que sería más complicada la adaptación a las nuevas ratios.