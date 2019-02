El número dos de PPdeG cree que "España tiene grandes problemas" como para "abrir nuevos frentes" como la ley del aborto

Publicado 08/02/2019 15:42:44 CET

Delega en la dirección nacional la postura, que debe "representar a todos", pero reconoce que pensiones y aborto son "dos temas distintos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha asegurado "España tiene grandes problemas" como para "abrir nuevos frentes" como la reforma de ley del aborto, una modificación que requiere "un gran consenso social y político" difícil de aunar en un contexto de "división parlamentaria máxima".

Tellado se ha pronunciado de este modo tras ser preguntado por las declaraciones en las que el líder del PP, Pablo Casado, se mostró partidario de derogar la actual normativa de plazos y volver a la de supuestos aprobada en 1985 por el Gobierno de Felipe González. "Si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos", aseguró Casado.

Cuestionado por estas declaraciones, el número dos del PPdeG ha considerado que las pensiones y el aborto "son temas distintos" aunque ha señalado que "el planteamiento sobre el aborto" no le corresponde al PPdeG sino a la dirección estatal. "Somos un partido de ámbito estatal y le corresponde a la dirección nacional", ha indicado.

Al respecto, ha asegurado que este es un tema sobre el que debe se debe llegar a "acuerdos y buscar posturas de consenso" y ha defendido que la dirección nacional "tendrá que escuchar a todo el partido y buscar una postura que represente a todos".

LA LEY ACTUAL, SIN ACUERDO

"A mí me gustaría que sobre el aborto hubiese un gran acuerdo y, para eso, lo que hace falta no es discutir a través de los medios sino sentarse encima de la mesa y buscar una postura de consenso", ha manifestado para asegurar que este acuerdo no se buscó cuando el PSOE puso en marcha la legislación actual.

Tras ello, ha indicado que el aborto es "un tema muy sensible". "Es un tema muy sensible y creo en la responsabilidad de las mujeres, que son mayores de edad y muy responsables, y, tomen la decisión que tomen, es una decisión que respeto profundamente", ha apuntado.

Además, ha considerado que "polemizar" sobre este asunto es "crear un debate frívolo" al que no le gustaría contribuir. "Respeto la libertad de las mujeres a decidir y esa libertad tiene que estar recogida en la legislación vigente", ha subrayado.

"Los consensos en esta materia primero hay que buscarlos en el conjunto de la sociedad y además en las Cortes generales para aprobar una ley que concite ese consenso", ha expresado.