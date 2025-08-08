El número de usuarios de transporte urbano por autobús en Galicia crece un 7,8% hasta junio

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios de transporte urbano por autobús en Galicia alcanzó los 5,77 millones de personas en junio, con un aumentó del 9,5% en comparación con el mismo mes de 2024, según datos hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Así, en lo que va de año, los usuarios del bus urbano en la Comunidad subieron un 7,8%, si se compara con los seis primeros meses del año pasado.

A nivel nacional, más de 185 millones de personas optaron por el bus urbano en junio, un 9,9% más que en el sexto mes de 2024 y creciendo un 4,7% en lo que va de año.

Entre otras cifras, el transporte ferroviario de alta velocidad fue utilizado en junio por más de 4 millones de viajeros, lo que supone un incremento del 14,3% respecto al mismo mes del año anterior, siempre según datos del INE.

En junio, el total del transporte público registró un repunte interanual del 7,2%, hasta superar los 500,9 millones de usuarios, manteniéndose así en tasas positivas por segundo mes consecutivo después del ascenso experimentado en mayo (+3,4%).

Por tipo de transporte, el urbano aumentó un 6,8% interanual y el interurbano un 9,7%. Dentro de este último, destaca el incremento del 12,1% en el transporte por ferrocarril.

En total, más de 147,9 millones de pasajeros utilizaron el transporte interurbano en junio. Por tipo de transporte, se registraron crecimientos en el transporte por ferrocarril (+12,1%), autobús (+8,6%) y aéreo (+0,2%). En cambio, el transporte el marítimo bajó un 4,7% interanual en junio.