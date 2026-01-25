Una numerosa protesta en Ferrol apoya al activista propalestino citado a declarar por un delito de discriminación

Manifestación en apoyo al activista propalestino Bruno Lopes, a 25 de enero de 2026. - MAR DE LUMES

A CORUÑA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas han participado este domingo en una multitudinaria protesta que ha recorrido las calles de Ferrol en apoyo al activista propalestino Bruno Lopes, citado a declarar en marzo en calidad de investigado por un supuesto delito de discriminación en base a varios tuits que pedían la "desaparición del Estado sionista".

"Antisionismo no es antisemitismo" es el lema que se podía leer en la pancarta que encabezaba la movilización, con el propio Bruno Lopes sujetándola, y que responde a las acusaciones recogidas por la denuncia de oficio de la Guardia Civil, que calificó los mensajes de "contenido antisemita e incitador al odio".

Esta movilización fue convocada por el Comité Galego de Solidariedade Internacionalista Mar de Lumes, que cifra en 600 los asistentes a la protesta. A esta se sumará otra programada para el mismo día de la citación, prevista para el 10 de marzo de este año.

La manifestación de este domingo, que arrancó a las 12.00 horas, finalizó con la actuación de Sés, que interpretó la combativa 'Tempestades de sal', y las intervenciones de la portavoz de Mar de Lumes, Helena Carro, y el propio Lopes, que cargó contra lo que considera un "montaje policial".

"En su informe la Guardia Civil mezcla la religión o la comunidad judía con la ideología sionista. En una de sus muchas opiniones subjetivas que se reproducen en un informe de 36 páginas los miembros del instituto armado llegan a afirmar que comparar nazismo con sionismo es poner al mismo nivel verdugos y víctimas", ha criticado el activista.

Durante su intervención, en base a la documentación a la que ha tenido acceso preparando su declaración, ha revelado que el juez de instrucción acordó el sobreseimento de la causa en mayo de 2025, a lo que --según recoge el propio investigado-- la Fiscalía recurrió al archivo de la causa.

Todo ello en el contexto de que la citación parte de una denuncia de oficio realizada por el por el Grupo de Información de la Comandancia de A Coruña en 2024, según ha comprobado Europa Press, que derivó en la incoación de diligencias judiciales.