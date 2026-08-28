Obdulia Taboadela sustituirá a Julio Abalde como subdelegada del Gobierno en A Coruña

Archivo - Julio Abalde y Obdulia Taboadela en una rueda de prensa conjunta. Foto de archivo. - PSDEG - Archivo

A CORUÑA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora diputada socialista en el Congreso Obdulia Taboadela será nombrada nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña en relevo de Julio Abalde. La sustitución llegará tras la jubilación del exrector de A Coruña, quien había accedido al cargo en septiembre del pasado año, y se hará efectiva el próximo lunes, 31 de agosto.

Lo ha avanzado la Delegación del Gobierno, cuyo titular, Pedro Blanco, mantendrá un encuentro con Abalde y Taboadela el próximo lunes en la sede de la institución en A Coruña.

Obdulia Taboadela tomará posesión del cargo a mediados del mes de septiembre, una vez deje el Congreso de los Diputados, donde es diputada por la provincia de A Coruña desde el año 2023.

Pedro Blanco ha agradecido el compromiso mostrado por Julio Abalde en su paso por la Subdelegación, donde ha destacado que "impulsó la acción del Gobierno de España en la provincia, facilitando inversiones y consolidando ejes de colaboración permanentes con el resto de administraciones y organismos en beneficio de la ciudadanía".

CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA

Por su parte, el delegado del Gobierno ha destacado de la nueva subdelegada su "experiencia y profundo conocimiento" de la realidad de la provincia de A Coruña y de las dinámicas del cargo.

También la ha animado a dar continuidad al trabajo que venía haciendo Julio Abalde, dándole un nuevo impulso.

YA FUE SUBDELEGADA ENTRE 2004 Y 2007

Obdulia Taboadela (Madrid, 1964) es doctora en Socioloxía, y profesora titular en la Universidade de A Coruña, siendo especialista en mercado de trabajo, migraciones internacionales y estudios de género.

Ocupó previamente el cargo de subdelegada del Gobierno en la Coruña entre 2004 y 2007 y fue concejala del Ayuntamiento de A Coruña y senadora.