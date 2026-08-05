Ocho murales transforman en "museo del arte urbano" los 220 m2 de unas galerías comerciales de Santiago

Visita a los nuevos murales inaugurados en unas galerías comerciales de Santiago, a 5 de agosto de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ocho nuevos murales, creados por artistas referentes de Galicia, han transformado unas galerías comerciales de Santiago de Compostela en un "museo del arte urbano", como lo ha bautizado la concejala de Juventud, María Rozas, en la visita realizada este miércoles con motivo de su finalización.

El emplazamiento de estas obras es el pasillo que comunica la Avenida de Rosalía de Castro con la Rúa Nova de Abaixo, en pleno Ensanche compostelano. Las obras ocupan una superficie de 220 metros cuadrados, distribuidos en diferentes espacios sobre los que actuaron Mou, Xoana Almar, Miguel Peralta, Sekone, Sokram, Lidia Cao, Yoseba Muruzábal y Nove Noel.

Cada uno de ellos realizó una obra independiente, con libertad creativa y respetando sus estilos propios. Además, en la entrada de las galerías desde la Rúa Nova de Abaixo, todos los artistas colaboraron en una obra común. De hecho, la mayoría de ellos se han acercado este miércoles para observar, junto a Rozas, el resultado final de este y demás murales.

Para sus autores, la idea de este proyecto conjunto venía sobrevolando a aquellos que han coincidido en diferentes espacios "en estos años de crecimiento del muralismo gallego". Finalmente, se ha materializado en este proyecto impulsado por el departamento santiagués de Juventud, lo que --en palabras de Mou-- ha supuesto un "punto de inflexión" para la ciudad y el propio colectivo.

Por su parte, María Rozas se ha mostrado "muy satisfecha" por el resultado y ha agradecido a los muralistas por su implicación. "El arte urbano permite cambiar un espacio degradado por uno que vale la pena visitar. Estas galerías eran un espacio que muchos vecinos y vecinas intentaban evitar y, ahora, estoy segurísima de que vendrán a propósito a mirar el trabajo realizado", ha celebrado.