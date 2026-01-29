La ola de gripe en Galicia baja a intensidad basal con tendencia decreciente

Archivo - Una mujer se vacuna el día de apertura del Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) para la doble inmunización frente al COVID y la gripe, a 26 de octubre de 2023, en Vigo, Pontevedra - Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha publicado el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la cuarta semana del año, que finalizó el 25 de este mes, en el cual se señala que la actividad gripal en Galicia sigue bajando y pasa a intensidad basal, con tendencia decreciente.

Según destacan en un comunicado, el escenario observado en esta semana es semejante al de la semana anterior, con un importante descenso de la tasa de consultas, con lo que ya se alcanza el nivel de intensidad basal o preepidémico. Esto indica que, de mantenerse durante dos semanas, finalizaría la onda estacional de gripe.

En concreto, respecto de la semana anterior, la tasa de consultas por gripe descendió un 47,7% y queda en 24,7 consultas por 100.000 habitantes.

Destacan también que el descenso de la tasa se produjo en todos los grupos de edad y en todas las áreas sanitarias.

En lo referente a los ingresos por gripe, en la última semana fueron hospitalizadas 99 personas con gripe confirmada, un 63% menos que en la anterior, en la que hubo 265 ingresos. La tasa de ingresos en el conjunto de la población fue de 3,6 por 100.000 habitantes.

El descenso de la tasa se observó en todos los grupos de edad, siendo el grupo de 80 y más años el que presentó la mayor tasa con 15,5 ingresos por 100.000 habitantes. Por áreas sanitarias, la tasa de ingresos disminuyó en todas ellas.

En lo que va de temporada de gripe se notificaron 4.011 ingresos, la mayoría de ellos (4.000) con virus del tipo A.