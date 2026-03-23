O'Mega y Sanidade continuarán el martes las negociaciones para poner fin a la huelga tras 4 horas de "reunión cordial"

1071980.1.260.149.20260323160011 El portavoz de O'Mega, Javier Iglesias. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

O'Mega y la Consellería de Sanidade han mantenido este lunes un encuentro para tratar de poner fin a la huelga indefinida en Atención Primaria que se prolonga desde hace más de 20 días, y que, tras cuatro horas de clima "cordial", ha finalizado sin cerrar un acuerdo, pero con el emplazamiento a una nueva reunión este martes.

Así lo ha explicado el portavoz del sindicato O'Mega, Javier Iglesias, a la salida del edificio administrativo del Sergas, donde han mantenido una reunión que arrancaba a las 11,00 horas y finalizaba cerca de las 15,00 horas.

Ha sido, ha explicado, "una reunión cordial", en la que el sindicato ha expuesto "los puntos principales" de sus reclamaciones. "Ellos han tomado nota y nos han emplazado a una reunión mañana a las 16.30 horas para continuar las negociaciones", ha explicado Javier Iglesias, que ha confiado en que la consellería "responda positivamente y que podamos seguir avanzando".

Sobre las posturas, Iglesias ha explicado que "realmente" no se encuentran "muy alejadas", y que el punto de fricción es la necesidad de "concretar" las medidas y no quedarse solo en una declaración de intenciones. "Nosotros les hemos planteado una serie de puntos que necesitábamos tener concretos, y mañana nos contestarán. Esperemos que sean buenas noticias", ha añadido.

Entre los elementos imprescindibles para el sindicato está "poner fin a las agendas chicle" y limitarlas a 30 pacientes para "poder tener más tiempo para atender" a los pacientes. También exigen una revisión de los planes funcionales de los PAC "para adecuar la sobredemanda que ha aumentado en los últimos años" y la mejora de las condiciones laborales del propio PAC.

El encierro de los médicos que desde hace una semana llevan a cabo su acción de protesta en el centro de salud Olimpia Valencia de Vigo continuará al menos hasta el martes, ha confirmado O'Mega, a la espera del resultado de las negociaciones con la Consellería de Sanidade.