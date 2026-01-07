ONG Rescate facilita la inserción laboral de más de 700 migrantes llegados a Galicia

Archivo - El trabajador senegalés Assane Camara durante su jornada laboral, a 27 de febrero de 2025, en Cervantes, Lugo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estrategia de empleo puesta en marcha por ONG Rescate en 2024 para la integración de los migrantes que llegan a Galicia ha conseguido la inserción laboral de 709 personas y con otras 1.000 formadas en diferentes disciplinas.

Así lo explican en un comunicado, donde destacan que estas cifras vienen a confirmar que su modelo de colaboración público-privada es un "referente" a nivel nacional.

Señalan que desde que la iniciativa comenzó a mediados del pasado año, diferentes empresas y de distintos sectores participan activamente y colaboran con la entidad, "ofreciendo oportunidades de empleo y formación a todas estas personas que han llegado a España huyendo de diferentes conflictos".

Indican también que los sectores que más han demandado mano de obra son la construcción, la industria alimentaria, la agricultura y los servicios entre los que destacan la soldadura, la mecánica o la limpieza.

En cuanto a la distribución geográfica, la provincia de A Coruña lidera las contrataciones con 190 personas insertadas, seguida de Pontevedra con 102 y Lugo con 79. Asimismo, remarcan el impacto en áreas rurales y comarcas afectadas por el reto demográfico, "donde la llegada de nuevos trabajadores y familias ha contribuido a revitalizar la actividad económica y social".

Concretamente, citan el centro de Monte do Gozo (A Coruña), donde 136 personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional han conseguido trabajo, seguido por las 115 de Monterroso (Lugo), las 110 del centro de Valga (Pontevedra) o las 98 de Becerreá (Lugo).

En total, se ha formado a más de 920 personas en cursos y talleres diseñados para mejorar la empleabilidad en sectores clave como la construcción, la hostelería, la electricidad, la industria alimentaria y el sector primario. El centro de ONG Rescate en Becerreá lidera la formación con 236 participantes, seguida de Monte do Gozo (157) y Valga (109), adaptando la oferta formativa a las necesidades específicas de cada zona.