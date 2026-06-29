Una operación policial contra el tráfico de drogas deja varios detenidos tras dos registros simultáneos en Lugo

LUGO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desplegado este lunes un operativo contra el tráfico de drogas en la ciudad de Lugo que se ha saldado con varias detenciones y la incautación de diverso material presuntamente relacionado con estas actividades delictivas.

La intervención se ha desarrollado de forma simultánea en dos inmuebles situados en distintos puntos de la capital lucense: una vivienda de la Ronda das Fontiñas y una casa ocupada en la Rúa Lavandeira, en el barrio de A Piringalla. Para llevar a cabo los registros, los agentes contaron con el apoyo de efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desplazados desde A Coruña.

La operación tuvo su origen en las denuncias y avisos realizados por vecinos de ambas zonas, que habían alertado de un posible tráfico de sustancias estupefacientes en estos inmuebles. "La información aportada por los residentes resultó clave para el desarrollo de la investigación y la posterior actuación policial", como han confirmado responsables policiales.

Fuentes de la investigación han confirmado que se practicaron varias detenciones, aunque no han querido hacer públicos los detalles de la investigación porque todavía está en curso. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.