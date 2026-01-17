Un operario de una empresa auxiliar de Navantia Fene resulta herido grave en un accidente laboral

Archivo - Navantia Fene (A Coruña). - EUROPA PRESS - Archivo

FERROL, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de la empresa auxiliar Irluc, con sede central en Huelva, resultó herido grave este viernes, 16 de enero, tras sufrir un accidente laboral en las instalaciones del astillero de Navantia Fene. El joven permanece ingresado en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) en estado "estable".

El operario, que realizaba labores de soldadura y montaje mecánico para la firma Windwaves, se vio involucrado en un incidente mientras se realizaba una maniobra de traslado de cargas en el almacén general de la factoría de Perlío.

Según informaron fuentes sindicales, el joven, de unos 30 años de edad, sufrió un traumatismo en la cara. Tras una primera asistencia, fue evacuado de urgencia al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, aunque debido a la consideración de sus lesiones se optó por su traslado inmediato al CHUAC. Las últimas informaciones apuntan a que el herido se encuentra "estable" dentro de la gravedad.

La presidenta del comité de empresa de Navantia Fene, Adela López (CC.OO.), ha confirmado que se solicitará una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro durante la operativa en el almacén.