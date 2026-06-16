La oposición acusa a la Xunta de provocar una "hecatombe" al "tomar por asalto" el CCAG y exigen "rectificar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG y el BNG han acusado este martes al Gobierno gallego de provocar una "hecatombe" al "tomar por asalto" la dirección del Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) y provocar el "malestar" en todo el sector.

La polémica en torno a la elección de la nueva dirección de este museo ha vuelto a protagonizar este martes en la Cámara gallega el enfrentamiento entre la oposición y el grupo mayoritario durante el debate de una proposición no de ley defendida por la diputada socialista Silvia Longueira y que será votada en la jornada del miércoles.

En la sesión, la parlamentaria socialista ha criticado la decisión "absolutamente incomprensible" de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de "desbaratar el sistema de acceso" al CGAC a través de un proceso en el que "dejaron tirados" a "dos profesionales con un currículo de largo muchísimo más adecuado".

Por todo ello, le ha preguntado a la Xunta si está dispuesta a seguir adelante con esta "parafernalia" que ha provocado una hecatombe" en el CGAC y ha emplazado al Ejecutivo autonómico a reconducir la gestión de la dirección artística del CGAC de forma que la comunidad de profesionales vinculados a la gestión cultural puedan optar a la dirección artística del centro, a través de un sistema de libre concurrencia.

"SUSPENSO" A LA XUNTA EN CULTURA

En la sesión, la parlamentaria del BNG Mercedes Queixas se ha referido a su profesión como docente para ponerle al Gobierno gallego un "suspenso" en toda una serie de materias relacionadas con la gestión de la cultura gallega y ha censurado que el conselleiro de Cultura, José López Campos, provocase una "crisis inédita e inaudita" al "tomar por asalto" la dirección de este centro a través de lo que ha calificado de "dedazo".

Además, ha sostenido que este asunto "no deja lugar a dudas de la deriva autoritaria del estilo Rueda y su manual de injerencia y control político". "La cultura le molesta porque no toleran el pensamiento crítico, le sobra la libertad creativa y expresiva y trabajan sin descanso contra la cultura", ha señalado.

Tras ello ha formulado una enmienda, aceptada por el PSdeG, a través de la que pedía modificar la parte resolutiva para exigir que se anulase la presente convocatoria y se habilitase un nuevo proceso de selección, "abierto, público y transparente que garantice la autonomía y la proyección del centro, siempre en concordancia con la naturaleza específica que requiere el puesto de dirección del CCAG".

EL PP DEFIENDE EL PROCESO

Enfrente, la diputada del PPdeG Carmen Pomar ha defendido la gestión de la Xunta al asegurar que el Gobierno gallego convocó una plaza de libre designación "abierta a todo el personal funcionario de carrera" y cumplió "con los criterios de transparencia, mérito y capacidad".

Asimismo, ha incidido en que de entre las nueve candidaturas presentadas, la Administración escogió la que consideró que contaba con un mejor perfil, con experiencia en el ámbito de la producción y de la gestión y con formación para poder dirigir un centro de estas características.

"En resumen, una mujer profesional, independiente y con criterio", ha dicho antes de asegurar que "no quieren pensar" que sean estos los motivos del "malestar" de la oposición, a los que ha acusado de iniciar una "estrategia de ataque y derribo" contra el centro y contra su directora después de dos años sin prestarle atención al CGAC.