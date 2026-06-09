La oposición preguntará a Rueda por incendios y vivienda en un pleno en el que comparecerá Román Rodríguez

Junta de portavoces del Parlamento de Galicia. - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de la oposición, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, preguntarán al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno gallego para "evitar otro desastre" con los incendios y sobre las políticas para acceder a "una vivienda digna", en un pleno en el que comparecerá el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, para hacer balance del Plan galego de investigación en innovación 2025-2027.

Así lo han detallado los grupos parlamentarios en las ruedas de prensa posteriores a la junta de portavoces, que ha fijado el orden del día del pleno que se celebrará los días 16 y 17 de junio y que arrancará con una proposición de ley de reforma del reglamento de la Cámara para que los diputados que se encuentren hospitalizados o padezcan alguna enfermedad grave, así como una incapacidad temporal, puedan delegar su voto a un compañero, y para "dotar de mayor agilidad" la tramitación de las preguntas orales.

Asimismo, la transferencia de la AP-9 a Galicia también centrará parte de la sesión, con diferentes iniciativas de BNG y PPdeG. En concreto, los nacionalistas pedirán a los demás grupos que apoyen el acuerdo sellado tras la ponencia del traspaso de la autopista en el Congreso, mientras que los populares reclamarán el apoyo para que la transferencia "se produzca en los términos aprobados por unanimidad" en el Pazo do Hórreo.

Además, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, preguntará al Gobierno gallego "qué criterios objetivos" se siguieron para apostar por Ferrol como ubicación para la fábrica del gigante asiático SAIC. "¿Por qué no se aprovechó la oportunidad para colocarla o plantearla en la provincia de Ourense? Sería una oportunidad para Ourense", ha reivindicado.