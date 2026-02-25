La oposición urge "desclasificar el acuerdo" de Altri y Rueda ironiza sobre su "victoria": "Pierde Galicia"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento de Galicia - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Altri para Palas de Rei (Lugo) ha tenido un día más su cuota de protagonismo en el Parlamento, donde la oposición ha celebrado el archivo del expediente, además de urgir que se haga público el memorando sellado con la pastera lusa. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha recalcado que dicho acuerdo tiene un carácter confidencial que exige de varios "consentimientos" y, frente a la alegría de sus rivales políticos, ha advertido de que la que "pierde" es Galicia.

La líder del BNG, Ana Pontón, puso en el foco el asunto en la sesión de contro, pero fue el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien intervino antes, el primero en apuntar a Rueda para remarcar que, igual que va a la Audiencia Nacional a exigir que el Gobierno le revele detalles del proceso europeo por la prórroga de la AP-9, lo "coherente" sería que "desclasificase" el acuerdo inicial suscrito con Altri para el plan industrial de Palas de Rei.

Besteiro volvió a insistir en esta idea posteriormente, desde su escaño, mientras Rueda le replicaba que le pone "muy difícil" tomarlo "en serio". Lo hizo durante el cara a cara del presidente con Pontón, quien ha reivindicado que el Bloque "acompañó" al "pueblo" en su lucha contra Altri y ha celebrado la "derrota política" del también líder del PP.

Rueda le ha replicado que la Xunta se ha visto obligada a iniciar el archivo del expediente debido al bloqueo por parte del Gobierno central de la conexión eléctrica para el proyecto, una decisión que afecta, ha insistido, a toda la provincia de Lugo, y que ha lamentado.

Así, el presidente de la Xunta ha decidido otorgar "un empate" a PSdeG y BNG en lo que respecta a hacer fracasar el proyecto, pero ha lanzado un aviso: "Hay un claro perdedor. ¿Sabe quién es? Galicia y su futuro. Es una auténtica campeona. ¿Cuál es su alternativa? ¿Cuál es su Arcadia feliz?", se ha preguntado.