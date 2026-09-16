El otoño será "más cálido y lluvioso de lo normal" en Galicia tras un verano con récord de temperaturas

Archivo - Parque en otoño. - EUROPA PRESS - Archivo

A CORUÑA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El otoño empezará el 23 de septiembre y será "más cálido y lluvioso de lo normal" en Galicia, según las previsiones avanzadas por el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la comunidad autónoma, Francisco Infante, para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa convocada para hacer balance de la situación meteorológica. En ella, ha expuesto que el verano ha sido "el más cálido de la serie histórica, desde 1961". "Ha superado al del año pasado que era el más cálido hasta ahora", ha recordado.

Respecto a los próximos días, ha señalado que la situación será "anticiclónica, bastante estable". "Se mantendrán temperaturas agradables entre hoy y mañana pero irán subiendo", ha avanzado.

Para el fin de semana, ha indicado que serán "más altas de lo normal" y ha dicho que la próxima semana se repetirá una situación "anticiclónica". "No se esperan precipitaciones ni esta semana ni la que viene", ha destacado.

En cuanto al verano, ha especificado que junio y julio fueron "extremadamente cálidos" y agosto "muy cálido". También ha recalcado que se vivieron tres olas de calor en la península que "afectaron de manera importante" a la comunidad gallega y otra en las Islas Canarias.

"Un promedio de casi 60 días de ola de calor en tres meses, ha hecho muchísimo calor", ha insistido. No obstante, ha resaltado que en Galicia han sido "menos intensas y más cortas" que en el resto del territorio.

NOCHES TROPICALES

Según ha precisado, "a finales de junio se superaron los 40 grados en muchos sitios con temperaturas muy altas en zonas costeras". "El día 13, A Coruña registró la segunda más alta desde 1931 con 35,9 grados", ha detallado tras citar "muchas noches tropicales, por encima de los 20 grados" en toda la región.

Asimismo, del mes de julio ha destacado "valores realmente llamativos" como los del día 4, en el que "en Vigo, no bajaron de los 25,1 grados".

En cuanto a las precipitaciones, ha dicho que junio y julio fueron "muy secos" y agosto "muy lluvioso", calificado así por las lluvias caídas en "los últimos diez días".

Respecto a la primera quincena de septiembre ha señalado que "está resultando notablemente más cálida y más seca de lo normal". "Lo que queda de este mes prácticamente no habrá lluvias", ha precisado.

El balance del año hidrológico que finaliza el 30 de septiembre, según el delegado de Aemet, presenta una situación que "no está mal en general". En este sentido, ha advertido de que "estamos viviendo de las rentas del invierno que fue muy lluvioso".

FENÓMENOS EXTREMOS

Por otra parte, Infante ha alertado de la existencia de "fenómenos mucho más extremos de lo habitual" debido a un episodio de El Niño. "Se está intensificando de una manera exagerada", ha recalcado.

Además, ha incidido en que provocará un "aumento de la temperatura en todo el planeta", la cual irá asociada a "sequías" pero también potenciará "precipitaciones muy fuertes y grandes inundaciones". "Sabemos que en la franja tropical generará un gravísimo problema con impacto en las cosechas mundiales", ha asegurado.