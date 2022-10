Ourense continuará con su candidatura a la agencia de la IA tras la "declaración de guerra administrativa" de la Xunta

El PSOE acusa al Gobierno gallego de "promover el desequilibrio territorial" al elegir A Coruña y el PP ve "falta de liderazgo" en Jácome

OURENSE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha confirmado que la ciudad continuará en solitario con su candidatura a albergar la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), tras la decisión de que sea A Coruña la urbe que contará con el apoyo de la Xunta.

La decisión se ha tomado durante una la reunión del Nodo Galego de Intelixencia Artificial (Nodo GalicIA), donde intervienen representantes del Gobierno autonómico y también de las tres universidades públicas gallegas, pero el regidor considera que esta decisión se trata de "una declaración de guerra administrativa" a Ourense.

"Lo que nos han hecho hoy es uno de los actos más icónicos y con más significado para Ourense, confirma que somos la Cenicienta de Galicia y que la Xunta está dispuesta a que sigamos siéndolo", ha censurado.

En esta misma línea, ha criticado que el Ejecutivo autonómico ha ejercido de "Poncio Pilatos" porque "se ha lavado las manos" esgrimiendo que la decisión final se trata de una decisión técnica del Nodo, "enmascarando que en realidad es una decisión política".

"Es un atentado político administrativo con la ciudad. No nos queda otra que romper hostilidades con la Xunta de Galicia", ha manifestado Pérez Jácome, tras insistir en que se trata de "una discriminación absoluta".

De hecho, ha recordado que la filosofía de la convocatoria se orientaba hacia "las ciudades deprimidas económicamente y con despoblación, como es el caso de Ourense, que, por desgracia, cumplía todos los puntos que se demandaban".

A CORUÑA, CIUDAD "MUY FUERTE EN INVERSIONES"

Así, ha recriminado que la Xunta ha optado por A Coruña a pesar de ser "una de las ciudades más beneficiadas de la Comunidad junto con Santiago de Compostela y Vigo", una ciudad "muy fuerte en inversiones de la Xunta y en inversiones estatales". "Le van a dar más y quitarle más a Ourense", ha apostillado.

El regidor ha añadido además que el impacto de la sede en Ourense "sería, según los indicadores, cuatro veces superior al que tendrá en A Coruña", y sin embargo optan porque sea allí, "algo realmente intolerable".

OURENSE CONTINUARÁ "EN DESVENTAJA"

Sin embargo, Jácome ha garantizado que no frenará la candidatura ourensana, que seguirá adelante "aunque en desventaja", porque uno de los requisitos, "aunque no conditio sine qua non", era estar apoyado por la comunidad autónoma.

Asimismo, Jácome ha relatado que Ourense había propuesto la instalación de la Molinera, porque "uno de los requisitos era el tener un edificio ya disponible, algo que el Estado español apreciaría significativamente". Del mismo modo, ha ensalzado que la ciudad cuenta con la conexión del AVE y con "una universidad volcada con la informática".

A pesar de todo ello, el mandatario municipal ha insistido en que "la Xunta, en vez de posicionarse con Ourense, que es la ciudad deprimida de Galicia, opta por A Coruña".

No en vano, el alcalde ha rememorado que inició su actividad política, en el 2001, por la "discriminación que sufría Ourense". "Estamos casi en 2023 y esto cobra más fuerza que nunca, o luchamos como pueblo o estamos condenados a morir", ha sentenciado.

CRÍTICAS PSOE Y PP

Por parte del PSdeG-PSOE, líder de la oposición municipal en Ourense, ha tachado de "injusta e injustificable" la decisión de la Xunta, acusando al Ejecutivo presidido por Alfonso Rueda de "promover el desequilibrio territorial en vez de perseguir el reequilibrio que se buscaba con la iniciativa de descentralización".

"Estamos hablando de una agencia con interés en ámbito estatal, que podría dar lugar a puestos de trabajo, a oportunidades en una tierra como la nuestra tan necesitada", ha esgrimido el portavoz municipal socialista, Rafa Villarino, quien también ha cuestionado que se eligiese a "una de las pocas provincias de toda España que supera el millón de habitantes".

Por ello, el PSdeG-PSOE ha manifestado que emprenderá "todas las medidas posibles a su alcance" para revertir la situación, buscando "apoyos en todas las vías y canales de comunicación para que Ourense no se quede fuera de esta oportunidad".

PP VE "FALTA DE LIDERAZGO"

También el PP local se ha sumado a las críticas, aunque en su caso no a la Xunta sino al propio gobierno municipal, al que acusan de tener "una falta de liderazgo que ha impedido a Ourense competir en igualdad de condiciones con otras ciudades".

Así lo ha hecho saber la viceportavoz popular en el Ayuntamiento, Ana Morenza, trasladando que el alcalde "no plasmó en proyecto alguno" los argumentos técnicos que podrían haber ayudado a la urbe de As Burgas a conseguir el beneplácito del Ejecutivo gallego. "Sin eso era imposible concurrir", ha añadido.

"Con memes y vídeos no vamos a ningún sitio, no somos competitivos", ha sentenciado Morenza, al tiempo que ha asegurado que "hoy ha sido este proyecto", pero se pueden perder otros "ante la falta de liderazgo que impide contar con ventajas competitivas".

"Lo increíble es que Jácome le echa la culpa a los demás, pero solo la tiene él. Nunca nadie ha perjudicado tanto a Ourense y hoy lo hemos comprobado perdiendo una oportunidad única", ha concluido.