Ourense sufre temperaturas "inhumanas" de más de 40 grados en plena ola de calor

Taxistas y viajeros reclaman una marquesina en la intermodal para soportar las altas temperaturas

OURENSE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos y viajeros denuncian vivir unas temperaturas "inhumanas" de más de 40 grados en Ourense durante estos días de agosto en plena ola de calor.

Y es que la ciudad de Ourense ha alcanzado este lunes los 41 grados de máxima, según datos de MeteoGalicia, temperaturas que se hacen especialmente difíciles de soportar en zonas como la estación de tren. "Es que es tercermundista, ya bien lo veis, ya no solo por nosotros, sino por los clientes", ha señalado un taxista a Europa Press.

Este trabajador relata sufrir temperaturas "inhumanas" que llegan a alcanzar los "50 grados" en la ciudad de As Burgas. Reclama una marquesina en la estación intermodal para soportar "tanto el calor como la lluvia, como todo", ha señalado otro taxista en la estación.

"Desde la asociación de taxis estamos pidiendo, hemos amenazado a Renfe con que los taxistas íbamos a dejar de venir aquí, no pedimos nada del otro mundo" ha lamentado Antonio, taxista. Así lo solicitan, también, quienes esperan en la parada de taxis: "Me extraña que no haya alguien que se caiga en este momento", ha recalcado Óscar, un viajero que llegaba a la ciudad.

Reclamaciones que vienen tras las declaraciones a medios dadas por el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, el pasado miércoles, que afirmaba estar "en contacto con ADIF". "Estamos en proceso de finalizar las obras definitivas de la estación intermodal y estamos trabajando en solucionar este problema", señalaba Eladio Santos.

Sin embargo, el colectivo de taxistas de la ciudad denuncia que Adif "se cruza de brazos". "Ellos están con el aire acondicionado en su oficina y les da igual el resto de la gente", ha señalado un taxista.

En concreto, los que van tras el volante afirman que las paradas con mayores temperaturas son la Residencia en el Centro Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) y la estación de tren: "Aquí cuando llegan dos o tres trenes, todo el mundo aparca para coger a familiares y claro, estamos 15 minutos para entrar y la gente aquí esperando bajo el sol", ha reiterado Antonio, taxista.

"Yo creo que una pasarela para caminar por aquí estaría bien, que esté tapado, todo el mundo que viene aquí entra dentro a descansar porque le pega el sol, no pueden salir esperando", ha explicado Lian, un viajero que esperaba a la sombra de la cafetería de la estación. "Esperar un taxi, te mueres", ha añadido.

UNA CIUDAD VACÍA

Cobijarse a la sombra en cafeterías con bebidas frías, visitar zonas frecas como la orilla del río Miño o, especialmente, quedarse en casa con aire acondicionado son algunas de las medidas que siguen los habitantes de la ciudad. "Es terrible, salir más tarde, ir a la piscina y poner el aire acondicionado, porque no queda mucho más que hacer", ha explicado Pablo, uno de los vecinos de la ciudad.

Las altas temperaturas obligan, además, a cambiar rutinas y modificar los horarios de salida de quienes viven en la ciudad: "Si hay que ir a comprar o algo, se sale a la última hora", ha comentado una de las vecinas del barrio de A Ponte en Ourense.

Pero también modifican su rutina quienes la visitan, así lo ha señalado Matilde, una peregrina que ha decidido acercarse a la orilla del río Miño a "darse un chapuzón": "Yo que vengo haciendo varias rutas del Camino de Santiago, a partir de las 12 de la mañana ya no se puede estar andando, subiendo cuestas". Entre los principales cambios, Matilde explica que, en el día a día, es necesario "intentar hacer las cosas más a partir de las siete u ocho de la tarde".

Y para los más mayores, la clave es, precisamente, evitar las horas de calor y bajar al bar a refrescarse: "Yo soy pensionista, yo de cama para el bar, y que me quiten los bailado", ha explicado un vecino de la ciudad.

OS MARTES AO SOL

Un Ourense que se vacía durante las horas de mayor incidencia que se ubican entre las doce del mediodía y las cinco de la tarde, según ha informado Ana Saez, enfermera del centro de salud A Ponte y partícipe en la iniciativa 'Os Martes ao Sol'.

Una iniciativa que empezaba en agosto de 2024 cuando, cada martes, se concentraban en los principales puntos de acceso al sol, como las Termas de Outariz o las piscinas de Oira, un grupo de enfermeras del centro de salud A Ponte para aportar consejos y recomendaciones. "Surge para recordarle un poco a la gente los consejos básicos que sabemos todos para afrontar el calor", ha señalado Ana Saez.

Entre ellos, Saez destacada la importancia del uso de protector solar, la protección con gorra y gafas de sol, buscar sombra y, especialmente hidratarse. "Insistir sobre todo que no estén al sol entre las doce y las cinco de la tarde, que beban mucha agua y si van a hacer deporte, se sale con ropa clara" ha recordado.

Este año, el grupo de enfermeras del centro de salud A Ponte colabora también con la Asociación Española Contra el Cáncer para "prevenir el cáncer de piel" y aportar información sobre la consulta de lunares y demás cuestiones relacionadas.

Ana Saez ha recordado, además, que este martes, 5 de junio, desplazarán la iniciativa a las piscinas de Oira durante el mediodía por ser la "hora de mayor exposición" para repartir folletos y "recordar a las personas que eviten ponerse al sol a esta hora y que si lo hacen, lo hagan tomando precauciones" ha añadido.