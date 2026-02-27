El paciente que agredió a un sanitario en el Hospital de O Salnés continúa ingresado, con la denuncia ya en marcha

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paciente que agredió al sanitario este miércoles en el servicio de Urgencias del Hospital de O Salnés continúa ingresado en el centro y la denuncia ya está en marcha.

Así lo ha confirmado el gerente del área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Flores, que este viernes ha participado junto al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la jornada por el Día Mundial de las Enfermedades Raras 2026 de Fegerec, celebrada en el Hospital de Montecelo.

Sobre la agresión, el conselleiro -- que este jueves ya condenó lo ocurrido -- ha insistido en que desde el departamento sanitario se llevan a cabo medidas "muy globales", que afectan no solo a médicos y enfermeras, también a conductores de ambulancias, por ejemplo.

"Probablemente sea imposible realmente evitar estas agresiones, pero lo que tenemos que hacer es proteger al máximo a los profesionales y hacer un gran esfuerzo en la educación de la población. A veces la gente se enfada porque el sistema sanitario no siempre funciona como tiene que funcionar, pero eso no puede ser un motivo para que haya algún tipo de agresión", ha aseverado.

HUELGAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

Por otra parte, el conselleiro ha vuelto a referirse a las negociaciones con el sindicato O'Mega para suspender, al menos temporalmente, la huelga médica convocada en Atención Primaria para este próximo lunes.

Una vez más, ha reiterado la actitud "dialogante" de la consellería: "hablar de todo con todo el mundo". "Pero hace falta que el que tienes enfrente hable también", ha puntualizado.

Ha confirmado que esta misma mañana se han reunido con el sindicato médico y ha lamentado la actitud de la CIG, que ha convocado también una huelga en Atención Primaria, esta para el 12 de marzo.

"Sabemos que hagamos lo que hagamos, por bien que lo hagamos, siempre van a estar en contra (CIG), con ese nacionalismo negativista para todo. No hay nada de que hablar porque no quieren hablar. Se levantaron de la mesa sectorial y dejaron a los otros sindicatos allí, que sí que están negociando y consiguiendo cosas para los trabajadores", ha indicado.