Padres del Monte dos Postes de Santiago se concentran contra los recortes y para reclamar refuerzos de profesorado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varias decenas de padres y madres de la comunidad del colegio Monte dos Postes de Santiago se han concentrado este jueves en el recinto del centro para denunciar los recortes practicados por parte de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade y reclamar que se refuercen los efectivos de profesorado para atender a los menores.

El ANPA del CEIP Monte dos Postes hizo público esta misma semana que Educación decidió poner un tutor compartido entre este centro y el CEIP das Fontiñas, de modo que el docente asista semanalmente tres días a uno y otras dos jornadas a otro.

Tanto el ANPA como las familias a título personal registraron por escrito una demanda para instar a la Consellería a rectificar su decisión y avanzaron movilizaciones en caso de no tener una respuesta positiva.

Así, las familias protestaron este mismo jueves ante las instalaciones del colegio, donde portaban pancartas en las que se leían lemas como 'Non aos recortes no ensino' y 'Queremos ensino público de calidade'.

La protesta estuvo marcada por sonidos de silbatos, palmas y consigas, como 'máis profesorado e menos recortes', para pedir que se solucione la situación en la que se encuentra el centro.

En concreto, advierten que los niños de 2º únicamente tienen el tutor durante media semana debido a la decisión de compartir esa plaza con el CEIP das Fontiñas, además de otros especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje.

"Los pequeños de 7 años tienen hasta ocho profesores diferentes, como si estuvieran en el instituto", advierten desde el ANPA, mientras que aquellos que presentan necesidades especiales carecen de atención suficiente.

NUEVAS PROTESTAS

El ANPA del Monte dos Postes insiste en que los padres no van a permitir que los alumnos "no tengan una educación de calidad por los recortes", ni tampoco "que aumenten los riesgos de contacto de toda la comunidad", dado que los pequeños de esa edad todavía no están vacunados y el centro cuenta con hasta tres docentes que van cada día a un colegio diferente.

Asimismo, avanzan nuevas protestas en próximos días junto con la comunidad del CEIP das Fontiñas, "igualmente afectados" por esta situación, ata que la Consellería les "escuche" y les ofrezca una respuesta adecuada.