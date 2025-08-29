El palangrero 'Nuevo Salmón', con 3 gallegos a bordo y 8 marineros indonesios, naufragó debido a una vía de agua

VIGO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El palangrero gallego 'Nuevo Salmón', con base en el puerto de A Guarda (Pontevedra), que naufragó en las últimas horas a 150 millas de Azores con 11 tripulantes a bordo, se hundió debido a una vía de agua, según han informado fuentes de la Organización de Palangreros Guardeses (ORPAGU) y de la propia armadora, Pesquera Lelo Mar.

En la pasada noche los marineros detectaron una vía de agua y, aunque intentaron ponerle solución, al darse cuenta de que no se podía hacer nada, ya tomaron las medidas para ponerse a salvo, según ha explicado ORPAGU, que también ha matizado que ni esta tripulación ni este barco habían vivido anteriormente ningún percance de este tipo.

Entre los 11 tripulantes hay tres marineros gallegos: los hermanos José Manuel y Antonio R.R. y el hijo de uno de ellos, que son el patrón (que también es armador), el motorista y el segundo motorista. Todos ellos son de A Guarda; mientras que el resto de marineros son de nacionalidad indonesia.

Todos fueron rescatados sanos y salvos por el mercante MC Standard y, posteriormente, trasladados en helicóptero a la isla de San Miguel en Azores. Los tripulantes gallegos han podido ya hablar con sus familias y se encuentran en buen estado. La armadora ha iniciado ya los trámites para retornarlos a casa.

La embarcación se hundió a 150 millas al este de Azores, en un área que pertenece a la zona SAR ('Search and Rescue') portuguesa, según informó Salvamento Marítimo en su perfil de 'X'.

La emergencia ha sido coordinada por el Centro de Coordinación de Rescate (RCC) Ponta Delgada. El Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS) recibió la alerta de la radiobaliza y el personal ha estado en contacto constante con el centro portugués.

El 'Nuevo Salmón', construido en 1990, era un barco de palangre de 28 metros de eslora y capacidad para 107 toneladas de carga. En el momento en el que naufragó se encontraba faenando a la captura de pez espada.