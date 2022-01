Paloma Castro (PSdeG) reúne el doble de avales necesarios para las primarias de la secretaría provincial de Pontevedra

PONTEVEDRA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica Paloma Castro, candidata a la secretaría provincial del PSdeG en Pontevedra, ha anunciado este domingo que da por concluida la recogida de avales tras recibir 800 avales, el doble de los necesarios para concurrir al proceso de primarias --398--.

"Agradezco el apoyo de los 800 compañeros y compañeras que me avalaron y ya he indicado que no hacen falta más para cumplir las normas. Cuando al juntar los avales de las distintas comarcas de la provincia vimos que habíamos superado el máximo, paramos para dar cumplimiento a la norma", ha explicado Paloma Castro.

"Es una muestra de que tenemos un partido vivo, con ganas de participar y de seguir avanzando", ha destacado Castro, que ha incidido además en que su proyecto es "en positivo", "para fortalecer el PSdeG con la vista puesta en las próximas elecciones municipales y generales".

La socialista ha puesto el foco en la militancia, "imparable", motivo por el que presenta un proyecto "socialista, de izquierdas, feminista y al lado de la militancia".

"Se trata de hacer un partido cada vez más fuerte, dando más voz a la militancia y potenciando el papel de las agrupaciones, especialmente de las pequeñas, y conectar con la calle para ensanchar las bases", ha explicado.

"Es la única vía para seguir en la senda del avance electoral que el PSdeG ha mantenido a lo largo de los últimos cuatro años en Galicia, para lo que tenemos que seguir estando en la izquierda", ha insistido, tras lo que ha recordado el avance del partido "con Gonzalo Caballero en Galicia y David Regades en la provincia".

Paloma Castro se desplazará este lunes a la sede del PSdeG en Santiago para presentar personalmente los avales de su candidatura.

El calendario aprobado por el comité provincial del PSOE pontevedrés incluye la celebración de primarias el día 23 de enero y la celebración del congreso el 12 de febrero.