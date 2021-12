Pardo de Vera reafirma el compromiso con el AVE Vigo-Madrid ante las "dudas": "Un exceso de oposición lleva al ridículo"

Advierte de que no puede haber "oposición absoluta a cualquier cosa" y que un "exceso" lleva "al ridículo"

VIGO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha reafirmado este viernes el compromiso del Gobierno con la ejecución de la llamada variante de Cerdedo para conectar por AVE Vigo y Madrid de forma directa (sin pasar por Santiago), ante las "dudas" suscitadas por la ausencia de ese trazado en la Estrategia Indicativa de Adif para los próximos 5 años.

Así lo ha trasladado, en una rueda de prensa celebrada tras mantener en Vigo una reunión con el alcalde, Abel Caballero. La secretaria de estado ha lamentado que "justo cuando los gallegos tenemos un motivo de alegría y perspectiva de futuro con el AVE, siempre hay alguien que busca como sea encontrar motivos para amargárnosla".

Al respecto, ha subrayado que Vigo y su área, que son "un polo estratégico", cuentan con el compromiso del Gobierno para la conexión por AVE y "es legítimo que el potencial de Vigo siga creciendo y que el Gobierno se comprometa en ese crecimiento". "No más dudas, por favor", ha zanjado.

Según ha recordado Isabel Pardo de Vera, el estudio hidrogeológico de la variante de Cerdedo está en su fase final, después de que el actual Gobierno rescatase el proyecto, y ha criticado que "se pone en cuestión" precisamente en un momento de "alegría y optimismo", cuando Galicia está estrenando su conexión por alta velocidad con la Meseta.

"Trajimos el AVE a Galicia, pero faltan actuaciones de calado en Vigo, que solo se han desbloqueado en este momento", ha apuntado, en referencia a la variante de Cerdedo, a la salida sur, o a la inauguración del centro Vialia en la ciudad olívica. Por ello, ha pedido que "no se contaminen actuaciones ya terminadas con actuaciones en marcha" y "que no haya dudas sobre esto".

ESTRATEGIA INDICATIVA DE ADIF

Con respecto a la "duda" instigada por "algún hombre gris o mujer gris", por la ausencia de la variante de Cerdedo en la Estrategia Indicativa de Adif, Pardo de Vera ha subrayado que tampoco figuran en ese documento otras actuaciones ya programadas (como la línea Zaragoza-Castejón), lo que no significa que no se vayan a ejecutar.

En ese sentido, ha apuntado que la Estrategia Indicativa "se modifica a medida que los proyectos están maduros y los estudios medioambientales confirman su viabilidad". En el caso de la conexión directa Vigo-Madrid, "la viabilidad está confirmada porque el estudio hidrogeológico marca que la variante de Cerdedo es el mejor trazado".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha trasladado su "satisfacción" al término de la reunión, porque las actuaciones del Gobierno sitúan a la ciudad "en un eje central". Así, ha vuelto a insistir en que el peso del área viguesa la hace "inexcusablemente merecedora" de la conexión por la variante de Cerdedo.

"EXCESO DE OPOSICIÓN" QUE LLEVA AL "RIDÍCULO"

La secretaria de Estado de Transportes ha insistido en que el actual Gobierno ha "traído el AVE a Galicia, algo que parecía imposible" y que, "aún así, sigue habiendo sombras oscuras que buscan motivos para quitarle el orgullo a los gallegos", en un mensaje dirigido al gobierno gallego y al PPdeG.

"Esto, de verdad, no contribuye, no sirve para construir y para liderar nuestro mejor futuro, que lo tenemos y mucho. No podemos hacer oposición absoluta de cualquier cosa, mezclando actuaciones terminadas con proyectos en ejecución. Veo gente obsesionada con cada detalle de lo que se hace en Madrid, sobre cualquier tema, buscando la crítica como sea, intentando decir cómo se hacen las cosas, o adjudicándose méritos que no les corresponden", ha proclamado.

A ese respecto, ha incidido en que el Ejecutivo actual "ha desbloqueado muchas cosas para Galicia", como la llegada del AVE, la salida sur ferroviaria de Vigo, las intermodales o las bonificaciones en la AP-9. "La oposición es buena, si es constructiva, pero un exceso de oposición, a veces, lleva al ridículo", ha sentenciado.

Isabel Pardo de Vera ha apostado porque cada administración dé cuenta de su gestión porque, si se está "escudriñando la gestión de otros", faltaría tiempo para asumir las propias responsabilidades. "Seguro que todos lo hacemos lo mejor que podemos, busquemos el consenso y dejemos de contaminar a los ciudadanos", ha reclamado.

PONFERRADA-VIGO-A CORUÑA

Por otra parte, y a preguntas de los medios, la secretaria de Estado se ha referido al eje Ponferrada-Vigo-A Coruña, que "entra dentro del Corredor Atlántico", reconocido recientemente por la UE como corredor transeuropeo, y ha recordado que se está elaborando un plan de logística, en el que aún se está trabajando en las conexiones ferroportuarias.

Según ha apuntado, el tramo Ponferrada-Vigo vinculado al transporte de mercancías ya tiene partes en ejecución, y todos los proyectos entre Vigo y Ourense "están en cartera". Así, se están acometiendo algunas obras y se prevén actuaciones de ampliación de capacidad, consolidación de infraestructuras, apeaderos, etc., en el Plan de Mercancías 2030.