Una pareja niega el robo de más de 17.500 euros en un colegio y una casa en A Coruña y afirma que eran regalos

La Fiscalía pide nueve años para la mujer y seis años para el hombre por delitos de robo con fuerza y en casa habitada

La pareja acusada de robar más de 17.500 euros en un colegio y en un domicilio de A Coruña ha negado los hechos y ha asegurado que los objetos que tenían en su poder cuando fueron desahuciados de su vivienda eran regalos de una de las víctimas.

Así lo han trasladado en el juicio celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial, acusados de haber cometido un delito de robo con fuerza y en casa habitada en agosto de 2014.

La Fiscalía pide para la mujer, que es multirreincidente, nueve años de cárcel y para el hombre seis, así como una indemnización de casi 4.000 euros al centro educativo, 7.000 euros a una de las víctimas y 6.726 a otras dos, familiares de la primera.

Tanto C.O.S. como R.A.C. declararon en la sesión que eran inocentes y relataron que los objetos, tanto material informático como joyas, ropa o bolsos de marca, fueron entregados por una de las víctimas a la mujer, con la que, según ella, mantenía una relación.

"Él me lo dio, no se lo robé", afirmó. La mujer también defendió que los 7.000 euros que retiró de la tarjeta de crédito del hombre fue con su consentimiento. "No podía bajar de casa y me quería dar dinero, así que me dijo que fuera a quitar yo", explicó, argumentado que le dio el número pin para poder acceder a la cuenta.

A preguntas del fiscal, la encausada reconoció que tenía las llaves del piso de donde se sustrajeron, según el escrito de acusación, diversos objetos, pero negó haber entrado en el centro educativo justo al lado de la vivienda.

En su testimonio, el hombre admitió haber vendido en un establecimiento de segunda mano varios bienes que, según él, la mujer había recibido de la víctima.

"Eran piezas que le daba en concepto de ayuda, para que pudiera venderlas o empeñarlas", aclaró, rechazando también haber estado en el colegio.

RECAUDACIÓN

Según la Fiscalía, en agosto de 2014, en dos días consecutivos, los acusados "apalancaron" la puerta del centro educativo y se llevaron dos cajas de recaudación que contenían casi 4.000 euros en total.

También sustrajeron otro tipo de "objetos de representación del centro" por valor, según el colegio, de otros casi 4.000 euros.

El escrito de acusación establece que ambos, "puestos de común acuerdo", sustrajeron una llave "al descuido" de la víctima y accedieron a su inmueble en julio del mismo año.

Robaron, según la Fiscalía, "numerosos enseres" como joyas, bolsos o ropa que fueron tasados, añade el documento, en 6.726 euros.

Además, extrajeron una cantidad de 7.000 euros de la tarjeta de crédito que, según la Fiscalía, también fue robada. La mujer cuenta con varios antecedentes por robos y hurtos entre 2011 y 2012.