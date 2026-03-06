El Parlamento da su Medalla a diputadas que acudieron a la Conferencia de Beijing y a la exconselleira López Besteiro

Medalla del Parlamento de Galicia. - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento ha acordado, por unanimidad, concederles la Medalla del Parlamento de Galicia 2026 a las nueve diputadas autonómicas de la IV Legislatura que hace treinta años participaron en la Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing, así como a Manuela López Besteiro, quien fuera conselleira de Familia cuando Manuel Fraga presidía la Xunta.

María Xosé Ares Casal, María Teresa Fernández Piñeiro, Pilar Pedrosa González de Castejón, María Fernanda Cerviño Villaverde, Elisa Madarro González, del Grupo Popular; María Xosé Porteiro, María Antonia Álvarez Yáñez, del Grupo Socialista; y María Pilar García Negro y Olaia Fernández Dávila, del Grupo del BNG, son las diputadas de la IV Legislatura que participaron en dicha Conferencia, la mayoría de ellas pertenecientes a la primera Comisión Parlamentaria para la Igualdad y los Derechos de las Mujeres.

El acto, que se celebrará el próximo 6 de abril, coincidiendo con el aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Galicia, supone el reconocimiento a su labor "pionera" y su "compromiso a favor de las políticas de igualdad".

EDICIONES ANTERIORES

En las ediciones anteriores a Medalla del Parlamento de Galicia fue entregada a los expresidentes y a las expresidentas del Parlamento de Galicia (2016); a la Comisión dos Dezaseis (autores del anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia, en 2017); a Cáritas Diocesana, COGAMI y Aldeas Infantiles SOS (2018); y a la emigración gallega (en la edición de 2019).

En el año 2020, la Medalla del Parlamento de Galicia no fue concedida porque la Cámara se encontraba disuelta en la fecha prevista para el acto de entrega, que coincidía, además, con el confinamiento derivado de la primera ola de la covid-19.

En el año 2021, la Medalla del Parlamento fue entregada a las fundaciones que perpetúan el legado de la Xeración Nós, mientras que en la edición de 2022 se reconoció la labor de las instituciones estatutarias (Valedor do Pobo, Consello de Contas e Consello da Cultura Galega), por su contribución a afianzar el autogobierno.

En el año 2023, la distinción del Legislativo reconoció la cooperación transfronteriza entre Galicia y la Región Norte de Portugal.

En el año 2024 la Medalla del Parlamento no fue concedida por la coincidencia con las fechas de comienzo de la XII Legislatura; y en el pasado ejercicio se reconoció a la Real Academia Galega de Belas Artes, a la Afundación-Obra Social ABANCA y al catedrático de Historia Contemporánea de la USC Ramón Villares.

Desde su primera edición, la Medalla del Parlamento de Galicia se ha entregado el 6 de abril de cada año, aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Galicia.