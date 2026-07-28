El Parlamento debatirá el jueves el techo de gasto de la Xunta para 2027

Reunión de la junta de portavoces del Parlamento de Galicia. - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia acogerá este jueves, a partir de las 12.30 horas, el pleno para el debate del techo de gasto no financiero para 2027, que fue aprobado este lunes por la Xunta y que asciende a 15.022 millones de euros.

Los grupos parlamentarios han fijado este martes el orden del día de la cita en una reunión de la junta de portavoces tras la que PSdeG y BNG han reprochado al Gobierno gallego que hable de "récord histórico" cuando se calcula con la senda de estabilidad "contra la que votó el PP en el Congreso y Senado", además de anticipar unas cuentas que "no servirán para dar respuesta a los grandes retos de Galicia para blindar los servicios públicos".

Mientras, el Grupo Popular ha celebrado la aprobación del techo de gasto "en plazo" para que la Comunidad "siga avanzando" en un modelo de país basado en "la estabilidad, la solvencia y la creación de empleo".

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