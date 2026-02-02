El Parlamento guarda un minuto de silencio en repulsa por el asesinato machista de Mos (Pontevedra)

Minuto de silencio en el exterior del Parlamento de Galicia en condena por el asesinato machista de Mos (Pontevedra). - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha guardado un minuto de silencio en repulsa contra la violencia machista después del asesinato este domingo de una mujer en el municipio pontevedrés de Mos.

A la concentración, celebrada en la escalera exterior del Pazo do Hórreo, ha contado con la participación del presidente del Parlamento, Miguel Santalices, integrantes de la Mesa de la Cámara, portavoces de los grupos parlamentarios, diputados y personal de la institución, así como la valedora do Pobo.

Asimismo, en rueda de prensa, el viceportavoz del BNG Luís Bará ha señalado que se trata de un "problema gravísimo y estructural" que tiene que ver con "la discriminación" de las mujeres que "aún tienen muchos derechos por conquistar y no tienen garantizado el derecho a su propia seguridad".

Por todo ello, Bará ha hecho hincapié en la necesidad de que "haya más medios" para la "lucha contra la discriminación", puesto que se comprueba que "son insuficientes", y ha apelado a que el feminismo "siga avanzando" para pelear "por más derechos y no ir hacia atrás".

Por su parte, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha lamentado este nuevo caso de violencia machista y ha subrayado que las cifras son "insoportables".

"Es una triste noticia para Galicia, primera víctima en este 2026, que suma seis casos en España en un solo mes, dando la escandalosa cifra de que cada cinco días asesinan a una mujer en España", ha manifestado.