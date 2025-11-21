El Parlamento pide a la Xunta que haga público un contrato de 60.000 euros destinados a la Regata Juan Carlos I

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha acordado por unanimidad requerir a la Xunta de Galicia que haga público un contrato de Turismo de Galicia con el que ha apoyado económicamente a la Regata Juan Carlos I. Así se ha decidido en la Comisión 1ª, Institucional, de Administración General, Justicia e Interior, celebrada este viernes.

Esta proposición no de ley parte del BNG, que ha expuesto que Turismo de Galicia destinó, a través de la modalidad de negociados sin publicidad, 60.000 euros a la regata Juan Carlos I, un contrato que se suma a otro de la Diputación de Pontevedra estimado en 80.000 euros.

Así, Iago Suárez (BNG), que ha tildado al emérito de "corrupto", ha criticado que el patrocinio haya sido asignado "a dedo" y que el Gobierno gallego "rinda pleitesía" al rey. La proposición defendida pedía, por una parte, facilitar el contrato firmado por la Xunta y, por otra, que el Gobierno gallego "practique" transparencia en este clase de contratos.

Esta segunda parte --votada individualmente-- no se ha aprobado tras ser objeto de críticas por parte del PP, que presentó una enmienda --rechazada por el BNG-- para que se cambiase la formulación del verbo y se sustituyese por "siga practicando". "Sería admitir algo que no está ocurriendo", ha justificado Roberto Rodríguez (PP).

Con todo, Suárez se ha mostrado sorprendido "gratamente" por el voto a favor del PP del primer punto y ha añadido: "Ahora bien, si no tienen nada que ocultar al respecto de esa entrega de dinero, ¿por qué lo hicieron sin publicidad desde un primer momento y a dedo?".

La diputada socialista Paloma Castro también ha apoyado la proposición del BNG y ha criticado a la Xunta por su actuación. "Hablamos de cómo gestiona el Partido Popular el dinero de todas y todos y de cómo se decide quién recibe los recursos públicos", ha censurado.

Por su parte, Rodríguez, que ha defendido que ese dinero está insertado en una "política de apuesta de eventos", ha criticado los argumentos del BNG a la hora de presentar la proposición. "¿Cuál es el problema? El problema es el nombre. Si la regata se llamara Nicolás Maduro, Xi Jinping o Vladimir Putin, estarían pidiendo más dinero", ha ironizado.