El Parlamento regulará los usos de una sala de O Hórreo, que fue denegada a la oposición para su "comisión alternativa"

Publicado 27/12/2018 15:39:26 CET

El PP cree que Santalices hizo lo "correcto" mientras En Marea, PSdeG y BNG censuran que actuase al servicio de su partido

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Legislativo gallego, Miguel Ángel Santalices, se ha comprometido a elaborar un reglamento para los usos de las dependencias comunes del Pazo do Hórreo, incluida la Sala F, que no fue cedida a los grupos de la oposición para su "comisión alternativa" sobre los recortes sanitarios.

Así se lo ha trasladado este jueves Santalices a los grupos del Parlamento en una reunión extraordinaria de la Xunta de Portavoces celebrada a propuesta de la oposición. El único punto del día era la demanda de explicaciones a Presidencia por su negativa a ceder la sala F para la organización de la "comisión paralela" sobre los recortes, que finalmente tuvo que celebrarse en las dependencias de En Marea, donde comparecieron representantes de 'PACs en Pé de guerra' y el portavoz de la familia del hombre fallecido sin asistencia médica en el PAC de A Estrada el pasado mes de agosto.

Al término de la reunión, que se ha extendido a lo largo de casi una hora, los portavoces de los grupos han comparecido ante los medios para informar del encuentro. Para el popular, Pedro Puy, el jefe del Legislativo actuó de manera "correcta" y ha valorado su intención de regular por escrito los usos de las dependencias de la Cámara.

Por contra, los portavoces de la oposición --Luís Villares (En Marea), Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) y Ana Pontón (BNG)-- han afeado la actuación de Santalices, ya que consideran que actuó en favor de su partido para "silenciar" voces "críticas" con la gestión del Gobierno gallego en materia sanitaria.

ARGUMENTOS DE LA CÁMARA

La Cámara sostiene que los grupos parlamentarios disponen de "plena libertad de uso de las instalaciones que tiene asignadas en exclusiva" y explicó que la utilización de otros espacios está "condicionada" a la autorización previa de la Presidencia. "Se busca, siempre, diferenciar claramente la actividad institucional de la de carácter partidista", señaló el Legislativo gallego el pasado miércoles, antes de la Xunta de Portavoces extraordinaria.

Asimismo, el Legislativo indicó que con esta decisión busca "evitar equívocos" ante la opinión pública y "diferenciar claramente, también respecto al escenario elegido, los órganos oficiales, formalmente constituidos y que desarrollan sus sesiones con arreglo a lo establecido en el Reglamento de la Cámara, de cualquier otra actividad de carácter partidista que los grupos pueden organizar, legítimamente, en sus dependencias".

En concreto, En Marea, PSdeG y BNG organizaron esta actividad paralela después de abandonar la comisión de investigación sobre la sanidad en protesta por el plan de trabajo aprobado por el Grupo Parlamentario Popular en solitario.

Tras el abandono, la oposición puso en marcha estas jornadas que contaron con una primera sesión en la que compareció el portavoz de la familia del hombre fallecido en un PAC de A Estrada sin atención médica, así como dos trabajadores de Puntos de Atención Continuada. Tras ser denegada la utilización de la sala F del Parlamento, la ubicación elegida fueron las dependencias de En Marea.

EL PP DEFIENDE A SANTALICES

"No conozco ningún decano que preste el salón de actos de una facultad para una tesis que no es una tesis, ni a ningún juez que preste un juzgado para hacer un juicio porque no gustó una sentencia", ha aseverado el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, que ha acusado a la oposición de "intentar convencer de que esto no era una comisión alternativa sino una reunión habitual, en contra de lo que habían dicho antes".

Por ello, ha valorado la intención de la Presidencia de la Cámara de regular los usos de los "espacio comunes" del Pazo do Hórreo, lo que, a su juicio, ayudará a que "en el futuro no haya problemas".

PSDEG: "NO ENTENDEMOS SU FUNDAMENTO"

El portavoz socialista también ha indicado que ve con bueno ojos que se pongan por escrito las normas de uso de las salas, pero confía en que no sean empleadas "para coartar" sino para ponerlas a disposición de los grupos políticos.

Leiceaga ha expresado que, en la Xunta de Portavoces, Santalices reconoció "de manera indirecta" que "podría haber actuado de otra manera", ya que, según el socialista, afirmó que "debió convocar" a los portavoces de los grupos, lo que habría servido para "resolver cualquier problema de carácter semántico", en referencia a la denominación de "comisión paralela" o jornada parlamentaria.

"No entendemos su fundamento, en ningún caso se trataba de suplantar ningún órgano parlamentario, sino traer a la Cámara a aquellas voces que el PP se negó a que compareciesen en la comisión oficial", ha incidido Leiceaga, para el que la negativa de Presidencia "es un error y una censura a la libertad de los grupos".

EN MAREA: "MORDAZA"

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha acusado al PP de tratar de "amordazar" el Parlamento porque "no pueden hacerlo con la calle", en referencia las protestas y manifestaciones que se producen en las últimas semanas en contra de la gestión sanitaria del Gobierno gallego de Alberto Núñez Feijóo.

A renglón seguido, el magistrado lucense ha afirmado que "por primera vez en la historia" los grupos vieron "negada" su solicitud para emplear las dependencias parlamentarias "única y exclusivamente porque no les gustaba" lo que allí "se iba a hablar".

"Lamentamos la actitud de Santalices, que no lo coloca como presidente del Parlamento sino como una parte del Partido Popular", ha incidido Villares, para luego censurar que "se vista de resolución jurídica lo que es una vergüenza y un uso partidista de una institución que tenía que ser de todas y todos".

BNG: "CENSURA"

Por último, la líder frentista, Ana Pontón, ha ironizado con que el PP piensa "que hoy es 28 de diciembre" y "está tomando el pelo" al resto de grupos, en referencia al día de los Inocentes, que se celebra este viernes. "El Parlamento es la casa de todos, no entendemos que se intente vetar e impedir que se oigan las voces críticas de la sanidad", ha añadido.

Según la portavoz nacional del BNG, el PP y Santalices reconocieron en la reunión de este jueves que "hay un veto a las voces críticas" con la gestión sanitaria de la Xunta, por lo que existe "un intento de censura a esa comisión de investigación paralela, que no suplanta nada, sino que pretende dar voz a las personas que el PP no quiere que se escuchen aquí (Parlamento)".