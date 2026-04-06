El paro baja en 1.388 personas en marzo en Galicia, un 1,2%, hasta 114.670

Archivo - Varias personas hacen cola en una oficina del SEPE, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.357 personas en julio en relación con el mes anterior (-0,06%) hasta - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.388 personas en marzo en Galicia en relación al mes anterior (-1,2%), hasta situar el total en 114.670 desempleados, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En comparación con hace un año, el dato de parados en la comunidad gallega es un 3,76% inferior, ya que hay 4.485 personas menos en esta situación.

En el conjunto estatal, el desempleo descendió en 22.934 personas en marzo respecto a febrero (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte de la reducción.