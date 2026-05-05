El paro cae en 2.377 personas en abril en Galicia, un 2,07%, algo por debajo de la media

Archivo - Varias personas hacen cola en una oficina del SEPE, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.357 personas en julio en relación con el mes anterior (-0,06%) hasta - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.377 personas en abril en Galicia en relación con el mes anterior (-2,07%, algo menos que la media estatal), de modo que el total se situó en 112.293 desempleados, según los datos que publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En comparación con el mismo mes de 2025, en la comunidad gallega hay 3.252 parados menos, esto es, se produjo una reducción del 2,81%, en este caso (la evolución interanual) lejos del descenso estatal, que fue del 6,2%.