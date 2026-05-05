La Seguridad Social suma 7.944 afiliados en abril en Galicia, un 0,72%, menos que la media

Archivo - Dos personas entran a una oficina del SEPE, a 4 de junio de 2024, en Villalba, Madrid (España). El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 58.650 personas en mayo en relación al mes anterior, lo - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó en Galicia en abril una media de 7.944 cotizantes respecto al mes anterior (+0,72%), impulsada por las contrataciones de la Semana Santa, según los datos que publica este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, el total de afiliados en la comunidad gallega alcanzó el 1.103.820, que son 16.386 personas más que las registradas en el mismo mes del año anterior (+1,51%).