El paro sube en 2.412 personas en octubre en Galicia, un 2,15% más, por encima de la media española

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 2.412 personas en octubre en Galicia, un 2,15% más que el mes anterior, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El total de desempleados asciende así a 114.849.

Este incremento es superior a la media de subida del 1,8% en España, con un incremento de 43.128 personas en octubre debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 27.000 desempleados en el mes tras el fin de la temporada estival.

En comparación con octubre de 2025, el desempleo en la comunidad se incrementa en 1.463 personas, un 1,29% más, lo que contrasta con el descenso medio estatal del 0,86%, en donde hay un recorte de 21.133 parados.