El paso de La Vuelta por Ourense contará con un "amplio" dispositivo de seguridad para realizarse "con total normalidad"

Junta local de seguridad extraordinaria en O Barco de Valdeorras, a 8 de septiembre de 2025. - SUBDELEGACIÓN DE OURENSE

OURENSE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha trasladado este lunes su "compromiso" para garantizar que la 17ª etapa de La Vuelta, que arrancará en O Barco de Valdeorras, discurra "con total normalidad" a través de un "amplio" dispositivo de seguridad. Formaran parte de él efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional y Local.

Según traslada la Subdelegación, Santos ha participado este lunes en la junta local de seguridad extraordinaria de O Barco convocada a propósito de la competición deportiva, que saldrá el miércoles desde la Avenida Conde de Fenosa, en el centro del municipio, y seguirá hasta el alto de El Morredero, en El Bierzo.

En el encuentro participaron, entre otros, representantes del equipo de la Vuelta ciclista y mandos y responsable de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local con el fin de reforzar el dispositivo de seguridad. Además, estuvieron presentes el alcalde, Aurentino Alonso, y la directora territorial de la consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Beatriz Fernández.

Así, el objetivo de la reunión era coordinar a las Fuerzas y Cuperpos de Seguridad y del equipo del evento con el fin de que sea una prueba "segura". "Hemos diseñado un dispositivo amplio y perfectamente coordinado para que este importante evento salga adelante con éxito", ha explicado Santos.

En este sentido, el subdelegado ha puesto en valor la coordinación y colaboración de la Policía Local, la Guardia Civil y el equipo de la Vuelta, que "hacen un esfuerzo adicional para garantizar la seguridad del evento". Para conseguirlo, ha pedido la colaboración de la ciudadanía y ha animado a vecinos y visitantes disfrutar "con responsabilidad y cumplindo las normas".

La competición deportiva está siendo marcada por protestas propalestinas en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech. En Galicia se han secundado este domingo al paso de La Vuelta por Lugo, donde ha habido al menos 10 detenido, y continuarán este martes en Pontevedra. Sin embargo, el miércoles no hay movilizaciones convocadas en territorio gallego.