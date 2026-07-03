Patricia Iglesias subraya su apoyo a Pedro Blanco: "Tiraremos todos a una, Santiago necesita un proyecto ilusionante"

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PSdeG, Patricia Iglesias, ha subrayado su apoyo al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, como candidato socialista a la Alcaldía de Santiago. "Tiraremos todos a una, Santiago necesita un proyecto ilusionante", ha afirmado.

Patricia Iglesias se ha pronunciado de este modo al ser preguntada este viernes por las primarias que el PSdeG afronta para elegir a sus candidatos y el pasado dado por el delegado, que el jueves, primer día de plazo habilitado para ello, dio un paso adelante y confirmó que se postulaba para ser el aspirante a la Alcaldía de la capital gallega por el PSOE.

Al respecto, Patricia Iglesias ha sostenido que Pedro Blanco es un "muy buen candidato" y ha dejado claro que remarán "todos a una" porque Santiago "necesita un proyecto ilusionante, que sitúe a la capital de Galicia en su lugar".

Un proyecto, ha dicho, que hable de cuestiones como la vivienda, de revitalizar el comercio y la actividad económica, un proyecto para el que ha asegurado que trabajarán "codo con codo" con el objetivo que Pedro Blanco sea el próximo alcalde.

Patricia Iglesias ha destacado que los principales avances de la capital gallega "siempre se dieron de la mano de alcaldes socialistas".

Por último, sobre si estaría dispuesta a ir en la candidatura de Blanco, ha rechazado anticiparse y se ha limitado a trasladar que "todos los compañeros de Santiago" contarán con su apoyo.