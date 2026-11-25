Archivo - Varias vacas en el parque eólico de Vilachá, a 15 de marzo de 2024, en Lugo, Galicia (España). Dicho parque, que se encuentra entre los concellos lucenses de Ourol y Muras, ha visto paralizada (por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia) su - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Eólica de Galicia demanda del gobierno que salga de la cita con las urnas del próximo domingo 29 de noviembre un pacto de estado por la energía.

Lo hace a través de un comunicado de prensa, tras "el fiasco" de la cumbre climática, en el que observa "un estímulo" para Galicia. "La cumbre mundial del clima de Turquía (COP31) finalizó sin acuerdo sobre el abandono de los combustibles fósiles, pero ha situado la electrificación de la economía en el centro del futuro energético mundial", subraya.

La iniciativa de alcanzar un 35% de electrificación del consumo energético global en 2035 refleja la dimensión de esta transformación, a pesar de no ser vinculante, según advierte. "Sin embargo, para Galicia, esta propuesta sobre la electrificación debería servir como estímulo para acelerar el aprovechamiento de nuestros recursos renovables, impulsar la repotenciación eólica, modernizar las redes eléctricas y favorecer la electrificación industrial", incide.

La patronal eólica resalta que "la lucha contra el cambio climático no puede quedar parada por la falta de consenso internacional, porque Galicia dispone de recursos naturales, conocimiento tecnológico y experiencia industrial para contribuir activamente a semejante reto global".

PARA LOS CENTROS DE DATOS

Una emergencia que, afirma, "no es exclusivamente ambiental, sino también un imperativo económico, social y de seguridad nacional". La inteligencia artificial es la nueva tecnología que ha disparado la implantación de los centros de datos, una inmensa arquitectura de procesadores y servidores para mover en tiempo mínimo un colosal volumen de información digital, explica.

Estos centros requieren, por ley, que deben funcionar con el 80% de energía renovable, y en Galicia aún no hay ninguno, constata. De ahí que apunte a "una nueva oportunidad de desbloqueo estratégico de los 2.500 MW de potencia eólica autorizados", para avanzar en la electrificación de la economía.

"Es imprescindible poner a disposición de estos centros una gran cantidad de nueva energía renovable para su implantación, que genera valor añadido, empleo de calidad y sostenimiento de las industrias locales", urge.

Según la EGA, "no es posible este desarrollo digital sin garantizar previamente los recursos energéticos necesarios" y "el futuro digital se construye con electricidad; el climático, con electricidad limpia; y el económico, con electricidad competitiva".

En todo caso, la asocación eólica indica que comparte el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los centros de datos, así como la compatibilidad con la transición energética y el uso eficiente de las redes eléctricas.

PRECIO DE LA LUZ

Por otra parte, alerta de que el precio de la luz sigue "disparatado", con un 28% de subida en el último año. "Cada vez son más los hogares gallegos que no pueden pagar el recibo de luz o gas en tiempo y forma. También se mantiene la población que sufre pobreza energética, aquella que pasa frío en invierno dentro de su casa, en alrededor de 440.000 personas en Galicia, según datos del Instituto Nacional de Estadística", lamenta.

Y añade que "cada mes es peor para todos, porque la energía es economía real que afecta directamente a la inflación y la cesta de la compra". Por eso, concluye, "el debate energético debería haber ocupado un lugar destacado en los programas electorales de todas las formaciones políticas".

"España necesita una planificación a largo plazo que permita compaginar la lucha contra el cambio climático, la soberanía energética, la competitividad industrial y el desarrollo tecnológico. Y en Galicia, la eólica es la solución. Demandamos del próximo gobierno que salga de las urnas un pacto de estado por la energía, modernización urgente de las redes de transporte y distribución eléctricas, impulso a la generación y repotenciación eólicas, seguridad y certeza jurídicas, y reducción de la dependencia energética exterior, entre otras medidas", finaliza.

Por otra parte, apostilla que "los gallegos llevan la presente década, camino de su final, completamente enredados y perdidos en el ámbito de la energía eólica, siendo la que abarata los precios, protege el clima, otorga nueva vida al medio rural, fomenta inversiones multimillonarias, mantiene el ecosistema industrial y cumple una misión social". "La energía también vota", asevera.