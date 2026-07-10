Paula Prado cree que el absentismo "preocupa a mucha gente" y defiende a Feijóo: "Es importante combatir el fraude"

Archivo - La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha asegurado que el absentismo laboral "es un tema que preocupa a muchísima gente en este país" y ha insistido en que "es importante combatir el fraude", así como dotar de medios para que "se agilicen los tiempos de diagnóstico y de curación".

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios este viernes en Santiago tras las palabras pronunciadas por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro con empresarios vascos, donde dijo que quería atajar el "cáncer" del absentismo laboral.

"Yo creo que Feijóo habló de un tema que preocupa a muchísima gente en este país, que es el absentismo laboral. Todos tenemos en nuestro entorno personas que están de baja porque están enfermas y, por tanto, esas personas tienen nuestro mayor y absoluto respeto para que se tomen los tiempos que necesiten y para poder recuperarse de su enfermedad", ha aseverado la líder 'popular'.

Sin embargo, ha recordado que el planteamiento de su partido es implementar un plan de medidas para "combatir" el absentismo laboral e incrementar las medidas para que el diagnóstico "sea lo más rápido posible para poder facilitar ese proceso de curación y para recortar los tiempos".

También se ha referido al Plan de Inspección de Bajas Laborales, con el que se revisaron cerca de 20.000 casos "de los que se incorporaron a su puesto de trabajo entre 12.000 o 13.000 al día siguiente simplemente con una llamada de Inspección".

"Quiero que quede muy claro que no estamos hablando de ir en contra de ningún trabajador que esté de baja de forma legítima con una enfermedad que necesite el tiempo que necesite para curarse. Pero sí creemos que es importante combatir el fraude y que es importante dotar de medios para que se agilicen los tiempos de diagnóstico y de curación", ha concluido.