Paula Prado da por hecho que el PPdeG logrará alcaldías urbanas y Rueda saldrá reforzado: "Teñiremos Galicia de azul"

Ve a Rueda "consolidado" y avalado por las encuestas, y recalca que su jefe de filas antepondrá Galicia aunque suponga enfrentarse a Feijóo

Censura las "chorradas varias" del Ministerio de Igualdad: "Si está para colocar amigas, amigos y amigues de la ministra, mejor que se cerrase"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, es consciente de que las elecciones municipales de 2023 suponen una prueba de fuego para su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y toda su dirección, pero es optimista, da por hecho que lograrán alguna alcaldía urbana --incluso ve opciones en "muchas"-- y que el sustituto de Alberto Núñez Feijóo en Galicia saldrá reforzado.

Los populares han presentado este sábado a sus candidatos a las siete ciudades gallegas y, en una entrevista concedida a Europa Press, la número dos del partido en Galicia ha proclamado que, pese a quienes ponen en duda su capacidad electoral en las urbes, en la cita con las urnas del 28 de mayo se sorprenderán y "el titular más repetido" será que "el PPdeG tiene mayoría absoluta en..."

¿En cuántas ciudades? Ante la petición de unos objetivos electorales más concretos y pese a que en este mandato el PPdeG no tiene Alcaldía urbana alguna, ha respondido que "hay muchas ciudades" donde ve "muchas posibilidades" de gobernar, aunque ha eludido dar nombres. "Teñiremos Galicia de azul", ha sentenciado, una proclama que, ha añadido, se reflejará en el ámbito provincial --espera también sumar alguna otra diputación a la ourensana--.

Si bien se abre a la incorporación de independientes que "encajen" con el PPdeG de "centro derecha reformista" que lidera Rueda, ha declinado pronunciarse expresamente sobre la posibilidad de que los populares cuenten con miembros de Vox para acceder a gobiernos locales y si le parecerían fiables.

El objetivo del PPdeG es "la mayoría absoluta", ha advertido, toda vez que, a su modo de ver, "la gran desgracia en este país es que no puede gobernar la lista más votada".

En este sentido, ha dado a entender que, en la misma línea de Feijóo, la formación que ahora lidera Rueda incidirá en el mensaje del "voto útil" al PPdeG, es decir, que "solo" una papeleta a los populares contribuye a evitar "que gobierne el PSOE, los populistas o los nacionalistas e independentistas". En ese "voto útil" confía, precisamente, para engrosar su listado de alcaldías.

En todo caso, aunque ha eludido asumir a Vox como socio, también ha sorteado la crítica directa a la formación que dirige Santiago Abascal. Preguntada acerca de si considera Vox un partido fascista dados algunos de sus planteamientos, ha rechazado posicionarse con el argumento de que "fascista" es un término "devaluado" y que se usa "para (calificar) todo lo que sea no estar de acuerdo con los postulados de izquierdas".

"ME SACA DE MIS CASILLAS VER COMO SE HA DEGRADADO EL FEMINISMO"

Preguntada acerca de si Vox le parece machista, ha replicado que machista "también es un término que muchas mujeres están utilizando de forma excesiva". A modo de ejemplo, se ha referido a la líder del BNG, Ana Pontón, y ha esgrimido que "flaco favor" se hace al feminismo "si no se encajan las críticas políticas como tal y se dice que todas son machistas".

¿Y le saca de sus casillas, como al expresidente Mariano Rajoy, el feminismo de 'todes'? "Lo que me saca de mis casillas es ver como se ha degradado el feminismo en los últimos años y ver como las políticas de igualdad no se dedican a lo imprescindible, a romper con la desigualdad de género, mientras aumenta la violencia machista. Esto evidencia que las políticas de igualdad no funcionan", ha sentenciado.

"Si destinamos el dinero a campañas sobre el sexo de los juguetes o chorradas varias del Ministerio de Igualdad... Si el Ministerio de Igualdad está para colocar a amigas, amigos o amigues de la ministra, es mejor que se cerrase y se destinase ese dinero a políticas reales y efectivas", ha añadido, y ha citado cuestiones del ámbito de la igualdad de oportunidades laborales o de conciliación.

En este punto, ha aprovechado para reivindicar las políticas sociales y presupuestarias del Ejecutivo autonómico --con ejemplos como el de la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años o la ampliación de las vacunas--. "Rueda ha demostrado que es el presidente de las familias y de la mujer", ha esgrimido.

En general, ha destacado que, en un escenario marcado por el alza de la inflación, los Orzamentos autonómicos para 2023 dan una respuesta social "adecuada" y los ha contrapuesto con "el metaverso" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de un Pedro Sánchez que "maltrata" a Galicia.

No defiende con tanta intensidad la ley de medidas que cada año acompaña al proyecto presupuestario autonómico para facilitar la implantación de decisiones (por ejemplo de carácter fiscal) que requieren cambios normativos. "Siempre digo que a mí personalmente no es la ley que más me gusta", ha admitido, pero ha matizado que "el procedimiento legislativo que hay es muy lento" y, a veces, es preferible optar por esta vía para "cambiar pequeñas cosas".

RUEDA, "CONSOLIDADO" Y VALORADO EN LAS ENCUESTAS

Pese a que el PPdeG tuvo que afrontar un relevo exprés tras tomar Feijóo las riendas del partido en España, Prado considera que su jefe de filas se ha "consolidado" y ha evidenciado que es un presidente "preparado", que tenía experiencia en la Administración, y tuvo que afrontar muy pronto "problemas" relevantes como la ola de incendios del pasado verano.

'La Voz de Galicia' publica este domingo un sondeo realizado por Sondaxe que mantiene al PPdeG con mayoría absoluta en clave autonómica, incluso con un escaño más que en el pasado mes de mayo. Eso sí, perdería dos de los 42 que obtuvo Feijóo en los últimos comicios de julio de 2020 hasta situarse en 40.

"Al presidente Rueda lo veo creciendo, cada día crece más. Era una persona de quien se planteaba que era desconocido, pero cuando ha pasado a primer plano, la gente se ha dado cuenta de su experiencia y de su capacidad de gestión, de que no es tan desconocido como algunos creían", ha esgrimido, convencida de que los gallegos lo "perciben" como "un gran presidente" y así se plasma, por ejemplo, "en las encuestas".

"Veo al presidente consolidado y que los gallegos se sienten identificados con el PPdeG y con un capitán al frente del barco que los lleva a buen puerto", ha sentenciado Prado, quien no duda de que, si llegado el momento fuese preciso enfrentarse a Feijóo, Rueda antepondrá "a las siglas" los intereses de Galicia y de su ciudadanía.

Pero confía en que el líder del PP estatal responda a las reivindicaciones de la Comunidad --tales como la cesión de las competencias de costas-- y por eso los populares gallegos, cuya "lealtad" al partido también ha subrayado, trabajarán para llevarlo a La Moncloa. Eso sí, recalca: "Todo lo que haya que reivindicar para Galicia lo seguiremos reivindicando gobierne quien gobierne".

LAS NOTAS DE LA OPOSICIÓN

A los representantes de la oposición en Galicia, finalmente, ha optado por no ponerles nota. A la nacionalista Ana Pontón la ve "bien en la oposición", ya que considera que "es lo que le gusta y lo que sabe hacer". "No tiene equipo, está sola en este viaje. Está haciendo oposiciones a seguir en la oposición", ha esgrimido la dirigente popular, quien ve "demostrado" que "no está preparada para ser presidenta.

Finalmente, ha apuntado que el líder del PSdeG, Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, es "un pluriempleado de la política" que "ni atiende su ayuntamiento, ni la diputación, ni a los simpatizantes socialistas". "Tiene problemas en los tres ámbitos. Cuando se centre y decida qué quiere ser de mayor lo valoraremos; de momento lo veo algo despistado", ha zanjado.