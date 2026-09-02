Paula Prado (PPdeG) insta a Pedro Sánchez a convocar elecciones para dejar atrás un Gobierno "en descomposición"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa este miércoles - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales para dejar atrás a un Ejecutivo "en descomposición", "incapaz" de actuar ante una invasión -en referencia a la crisis migratoria que afecta a Ceuta- y de defender la soberanía nacional. "Es un fin de ciclo", ha afirmado.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles en la sede del partido, Prado ha expresado su apoyo a la situación que afrontan los ceutíes, que les "preocupa e indigna".

"Y el Gobierno no hace frente a esta situación, consecuencia de un Ejecutivo que ha renunciado a controlar las fronteras. La prioridad de Pedro Sánchez fueron sus vacaciones y no estos momentos tan críticos. Estamos ante un Gobierno en parálisis, incapaz de tomar decisiones, de actuar ante una invasión", ha aseverado.

La responsable popular también ha afeado la actitud de Sánchez hacia el Rey Felipe VI, acusando al presidente de mostrar "más hostilidad" hacia el jefe del Estado que ante el Rey de Marruecos, aún después de conocerse un informe que "acredita que la invasión estuvo guiada por los gendarmes marroquíes".

"No fue ni Elon Musk, ni Rusia, ni Israel. Fue Marruecos con la complicidad de España. Si el Gobierno no lo sabía, es gravísimo; y si lo sabía, todavía es mucho más grave", ha denunciado.

CONCENTRACIONES POR CEUTA

Paula Prado también se ha referido a las concentraciones convocadas para esta tarde en muchos municipios por Ceuta y lo ha hecho en la misma línea del presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, que este lunes las desvinculaba de "intereses partidistas".

La secretaria xeral, que acudirá a la convocada en Santiago, ha defendido que se trata de expresar la "indignación" ante lo que ocurre en la ciudad autónoma, así como mostrar "apoyo y solidaridad" con el pueblo ceutí. Además, ha apostillado que se trata de una iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y una cuestión "de país", alrededor de la que "todos deberían unirse, sin siglas ni excepciones".

Preguntada por el registro por parte del PPdeG de las concentraciones, la responsable popular se ha limitado a señalar que "cumplen con los trámites requeridos" para este tipo de actos. "¿Qué prefieren, que no las pidamos?, ¿entonces Marlaska nos va a mandar a la policía? Lo que intentan el PSdeG y el BNG es levantar una cortina de humo para tapar su incompetencia", ha señalado.

Sobre este extremo, Paula Prado también ha criticado la actitud de la oposición gallega. "Los sanitarios denuncian colapso, los ceutíes muestran su malestar... y todo eso no es suficiente para el PSdeG", ha lamentado, afeando también que no muestren "ni la más mínima sensibilidad" hacia la situación que viven las mujeres ceutíes. También ha apuntado hacia la líder del BNG, Ana Pontón, dado que la formación nacionalista es socio de gobierno del PSOE.

"La oposición vuelve a atacar al PP para tapar su falta de criterio y su gestión. La concentración no es de izquierdas ni de derechas, es de toda la ciudadanía. Ese debería ser el sentir, por Ceuta. La oposición no es capaz de dejar la ideología a un lado para defender la soberanía nacional y los derechos de los ceutíes", ha reiterado.

Respecto a las concentraciones alternativas que se han convocado también esta tarde contra el racismo, Prado ha señalado que "no hay más racismo ni más xenofobia que dejar a miles de personas vulnerables, con dificultades para comer y problemas sanitarios, a niños abandonados".

"Y eso lo hace el Gobierno de España y sus socios de Gobierno. Era lo que nos faltaba, que nos echasen la culpa de eso también. Insultan la inteligencia de todos los gallegos y todos los españoles, y ya no cuela. No hay una sola disculpa que tape esta incompetencia", ha insistido.

Para Paula Prado, la única solución es la convocatoria de elecciones generales que deje paso a "un tiempo nuevo" liderado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

ELECCIONES MUNICIPALES

También en clave electoral, aunque municipal, la secretaria xeral del PPdeG ha reivindicado al candidato popular a la alcaldía de Santiago, Borja Verea, como "la única opción" para sacar a la capital gallega "del desastre" y "hacer que la ciudad brille".

"Estamos ante el peor gobierno de la historia de Santiago, que nunca estuvo tan sucia y abandonada, y tan absolutamente despreciada por un gobierno municipal", ha lamentado.

En ese contexto, ha continuado, "da igual que gobierne la izquierda, la ultraizquierda, los nacionalistas... todos son exactamente lo mismo".