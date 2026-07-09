Un peatón resulta herido grave al ser atropellado en Sanxenxo (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un peatón ha resultado herido grave al ser atropellado en la mañana de este jueves por un turismo en la Avenida de León, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el accidente tuvo lugar sobre las 8,00 horas en la parroquia de Padriñán, a donde acudieron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los agentes de la Policía Local y los miembros del GES de Sanxenxo.

Finalmente, el herido fue trasladado al Hospital Montecelo, en Pontevedra.