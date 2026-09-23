Pedro Blanco anima a erradicar la trata y la explotación sexual, "una forma de exclavitud inaceptable" de las mujeres

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha animado este miércoles a erradicar todas las formas de trata y de explotación sexual, que ha calificado como una forma de "esclavitud inaceptable" de las mujeres en la sociedad actual.

Así lo ha reivindicado esta mañana en el acto de apertura de la VIII Jornada de Formación para las Fuerzas de Cuerpos de Seguridad del Estado sobre violencia de género que organiza la Delegación del Gobierno en Galicia a través de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y que se celebra hoy en el Hostal de los Reis Católicos.

Antes del acto de inauguración, todos los asistentes han guardado un minuto de silencio en señal de condena por los últimos dos crímenes machistas ocurridos en España.

Ya en su intervención, el delegado ha estado acompañado por la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela; el jefe superior de Policía de Galicia, Pedro Pacheco, y el coronel jefe interino de la 15 Zona de la Guardia Civil, Luis Germán Avilés.

El delegado ha lamentado que esta forma de violencia contra las mujeres siga presente y ha advertido que "negar esta nueva esclavitud o considerarla, incluso, una forma de contratación laboral, muestra un desprecio absoluto a los derechos más básicos de una persona".

Pedro Blanco ha apelado directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad a continuar trabajando contra la trata. Una tarea que, ha señalado, el año pasado consiguió desmantelar en España 112 grupos criminales vinculados a este delito, y liberar a 370 víctimas de explotación sexual: "121 más que el año anterior y, entre ellas, 13 niñas".

Asimismo, en su intervención, el delegado ha recordado que este 23 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el tráfico de mujeres, niños y niñas, y ha repasado algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir esta forma de violencia.

A las medidas policiales, Pedro Blanco ha sumado las medidas laborales y económicas, "para dar a las víctimas medios de subsistencia dignos"; las medidas en el ámbito administrativo, "favoreciendo su regularización y protección legal", y el apoyo y colaboración con las asociaciones y colectivos que trabajan a pie de calle.