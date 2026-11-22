Sucesos.- Detenido un hombre en Ourense tras sustraer tres teléfonos del interior de un bar que estaba cerrado - POLICÍA NACIONAL - Archivo

A CORUÑA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido en una pelea entre varias personas en un local de A Coruña y ha tenido que ser trasladado al hospital de la ciudad herculina, donde permanece estable y fuera de peligro. Según los primeros datos recabados por la Policía Nacional, las lesionas han sido causadas por una pequeña arma blanca, aunque se desconoce la tipología.

Los hechos ocurrieron en torno a las 21.00 horas del sábado, 21 de noviembre, en un establecimiento de la Ronda de Outeiro. Todavía no ha trascendido cuál fue el motivo que originó el conflicto, que se saldó con una única persona herida y trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

La víctima está estable y fuera de peligro, según las fuentes policiales consultadas. Por el momento, no se han producido detenciones. La Policía Judicial ha abierto una investigación y trata de esclarecer lo sucedido.