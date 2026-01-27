La pensión media en Galicia comienza 2026 con una subida de casi el 5%, pero sigue a la cola del país

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una señora mayor camina por una calle de Madrid - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La pensión media en Galicia comienza 2026 con una subida del 4,88% respecto a enero de 2025, hasta 1.174,29 euros, lo que supone el segundo dato más bajo del país --solo con peor cifra en Extremadura, con 1.163,32 euros--, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Y es que la pensión media en el Estado es de 1.363,36 euros (+4,49%), es decir, 189 euros por encima del dato gallego.

Mientras, la pensión media de jubilación se sitúa en 1.344,61 en Galicia en el comienzo del año, 219 euros por debajo de los 1.563,56 euros de la media española. Es el segundo pero dato de España, solo por encima de Extremadura (1.334,34 euros). Son 490.945 las pensiones de jubilación en la comunidad.

La pensión de viuvedad es de 830,20 euros en Galicia, también en la cola (971,91 euros en España). Y la pensión de incapacidad permanente es de 1.137,17 euros en la comunidad, inferior a los 1.253,18 euros de la media. La pensión de orfandad es de 549,92 euros (549,89 euros en España) y de 734,23 euros en favor de familiares (818,29 euros en España).

Además, hay 98.383 pensionistas de la comunidad que tienen algún complemento por brecha de género, con un importe medio de 70 euros.

El número de pensiones existentes en Galicia es de 789.073 en enero de 2026, un 0,75% más en comparativa interanual. Supone el 7,55% del total estatal de cerca de 10,5 millones de pensiones en España.

Hay un total de 699.376 pensionistas (pueden tener más de una pensión) en la comunidad, repartidos entre 354.943 mujeres y 344.431 hombres. Son 9.455.429 los pensionistas existentes en el Estado.

GASTO EN PENSIONES

La Seguridad Social destinó en el presente mes de enero la cifra récord de 14.250,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,09% más que en igual mes de 2024, según

El departamento liderado por Elma Saiz ha recordado que esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre, pendiente aún de convalidación en el Congreso para su continuidad.

Con carácter general, la subida aplicada en esta nómina es del 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, tal como establece la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

En el caso de las pensiones mínimas, la subida prevista es del 7*% en 2026, un porcentaje superior para las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares, que aumentan un 11,4*%, el mismo porcentaje que se aplica a las pensiones no contributivas.

Esta medida se ha aplicado en enero a más de 6,6 millones de pensiones de jubilación y a 1,5 millones de pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social, además de a las pensiones de incapacidad permanente (1.049.580), orfandad (318.163) y en favor de familiares (46.352).

La revalorización también está prevista para las 736.075 pensiones de Clases Pasivas --de los funcionarios públicos pertenecientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado--, cuya nómina conjunta en diciembre (último dato disponible) ascendió a 3.378,24 millones de euros.

La revalorización ha beneficiado a 9,5 millones de pensionistas de la Seguridad Social y a más de 716.000 de Clases Pasivas.

Este incremento supone aproximadamente 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales, garantizando así el mantenimiento de su poder adquisitivo.