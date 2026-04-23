Las pernoctaciones hoteleras aumentan un 3,5% en Galicia en marzo

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Galicia aumentaron un 3,5% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta un total de 505.193, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves.

Este incremento es inferior al 5,4% de avance del conjunto de España, que se anota un total de 23,6 millones de estancias.

En los hoteles de la comunidad se alojaron un 0,2% menos de turistas en marzo que en el mismo mes del año anterior, con 276.405 viajeros, unos 500 menos que un año antes.

La estancia media de los viajeros fue de 1,83 días en Galicia, ligeramente por encima de un año antes (1,76). No obstante, es un día menos que la media española (2,85 días).

En marzo había 1.218 hoteles, con 52.638 plazas y un grado de ocupación del 30,81%, lejos del 53,69% de la media española. El personal empleado es de 5.829 personas (11 personas más que un año antes).

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 64,65 euros, lo que representa una subida del 5,3% interanual. Muy lejos de los 117,82 euros de la media española (+3,7%).

DATOS ESTATALES

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España aumentaron un 5,4% en marzo en comparación con el mismo mes de 2025, superando según los datos provisionales de la Coyuntura Turística Hotelera publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento se vio impulsado tanto por el comportamiento de los viajeros residentes en España, cuyas pernoctaciones crecieron un 5,2%, como por el de los no residentes, que registraron un aumento del 5,5%.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, las pernoctaciones se han incrementado un 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Las de viajeros residentes en España aumentaron un 2,1% y las de no residentes un 4,2%, según el INE.

En el plano económico, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) registró una subida del 4,5% en tasa anual. Por comunidades autónomas, La Rioja presentó el mayor incremento de precios (7,1%), mientras que Aragón registró el único descenso destacado (-1,8%).

En cuanto a la rentabilidad del sector, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) se situó en 117,8 euros en marzo, lo que supone un repunte del 3,7% interanual.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), condicionado por la ocupación, alcanzó los 75 euros, un 3,8% más que en marzo de 2025.

Por categorías, los hoteles de cinco estrellas facturaron una media de 282,8 euros por habitación ocupada, frente a los 120,3 euros de los de cuatro estrellas y los 88,2 euros de los de tres.

ANDALUCÍA, CATALUÑA Y VALENCIA, DESTINOS FAVORITOS

Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros nacionales en marzo. Por el contrario, los turistas extranjeros optaron mayoritariamente por Canarias (37,7% del total de sus pernoctaciones), seguida de Andalucía y Cataluña.

Por zonas turísticas, la isla de Tenerife lideró el volumen de estancias con más de 2,2 millones, mientras que Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana se posicionaron como los puntos turísticos con mayor afluencia.

Respecto al origen de los turistas internacionales, Reino Unido y Alemania se mantuvieron como los principales mercados emisores, concentrando el 23,4% y el 18,6% de las pernoctaciones de no residentes, respectivamente. Les siguieron Francia (6,5%), Estados Unidos (5,4%) e Italia (4,4%).

El grado de ocupación por plazas aumentó un 1,5% en marzo, situándose en el 53,7%. Durante el fin de semana, esta cifra se elevó hasta el 59,3%, según el instituto estadístico español.

Canarias registró el mayor grado de ocupación por plazas (74,9%), destacando especialmente el sur de Gran Canaria (79%) y el municipio de Mogán, que alcanzó el nivel más alto de España con un 80,4% de sus plazas ocupadas.