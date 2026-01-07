Personal de Urgencias del Álvaro Cunqueiro anuncia paros diarios ante la "situación crítica" que vive el servicio

VIGO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha anunciado paros diarios de 15 minutos en protesta por el "colapso" y la "situación crítica" que vive el servicio.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, los trabajadores han denunciado públicamente la realidad que viven día a día desde hace años, por "falta de espacio físico" y "la ausencia de soluciones estructurales y la sobrecarga asistencial continua".

"El servicio de Urgencias funciona desde hace tiempo en condiciones claramente insuficientes. El proyecto de ampliación del servicio lleva años paralizado, sin avances reales, mientras la demanda asistencial no deja de aumentar. No existe espacio físico suficiente para atender a los pacientes con seguridad y dignidad", apuntan.

Además, en estos momentos, indican, se está registrando la época de pico de la gripe, "con un elevado número de pacientes que requieren ingreso hospitalario". Sin embargo, debido a la falta de camas disponibles en el hospital, "muchos de estos pacientes permanecen varios días en el Servicio de Urgencias, a pesar de estar ya indicados para ingreso en planta".

"Esta situación provoca que el personal de Urgencias tenga que atender simultáneamente a los nuevos pacientes que acuden por urgencias y a pacientes que ya son ingresos hospitalarios, pero que continúan ocupando espacios en Urgencias por la imposibilidad de traslado a planta. Esta sobrecarga asistencial añadida incrementa de forma notable el colapso del servicio y dificulta gravemente la atención adecuada a todos los pacientes", critican.

"SITUACIÓN INSOSTENIBLE"

Ante esta situación, según explica el personal de Urgencias, la respuesta del Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha sido incrementar el personal mediante contrataciones por medidas extraordinarias, "lo que en la práctica se traduce en doblar turnos de manera continuada, a costa de nuestros descansos, conciliación y salud".

"Asimismo, en numerosas ocasiones se incorporan profesionales sin experiencia previa en el Servicio de Urgencias, sin la formación ni el rodaje necesarios para un entorno tan complejo, lo que incrementa la presión sobre el resto del equipo y puede comprometer la seguridad asistencial", lamentan.

Por todo ello, a partir de este miércoles han anunciado paros diarios entre las 17.00 y las 17.15 horas como medida de protesta, que se mantendrá de forma indefinida "hasta que se adopten medidas reales y efectivas". Eso sí, añaden, "en todo momento se garantizará la atención a las urgencias vitales".

"Los profesionales sanitarios estamos comprometidos con nuestros pacientes, pero no podemos seguir sosteniendo un sistema basado en el sacrificio personal, la improvisación constante y el deterioro progresivo de la salud de los trabajadores. La falta de espacio y de planificación es un problema estructural conocido desde hace años y no resuelto", han reivindicado, pidiendo la reactivación inmediata del proyecto de ampliación del servicio de Urgencias. "Urgencias no puede seguir funcionando al límite. La situación es insostenible", han sentenciado.

SERGAS

Por su parte, el Sergas no ha tardado en salir al paso de estas acusaciones, indicando que ni la dirección ni los responsables del servicio de Urgencias tienen conocimiento de "ningún escrito o demanda" realizada por este grupo de trabajadores.

"Estos días se están registrando picos de demanda de las Urgencias, igual que en el resto de hospitales de España, derivados de la gripe y de las infecciones respiratorias. Sin embargo, a pesar de esta presión asistencial, se está resolviendo sin incidencias significativas dado las medidas adoptadas y refuerzos del cuadro de personal", ha reivindicado el Sergas en declaraciones enviadas a Europa Press.

Además, el departamento sanitario de la Xunta ha confirmado que ha diseñado un plan de reforma de las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro que está "muy avanzado" y que contempla una "importante" ampliación de la estructura y de la dotación de este servicio.