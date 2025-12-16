El PIB de Galicia crece un 2,9% en 2024, por debajo del 3,5% de España

Archivo - Bandera de Galicia con la Catedral de Santiago en el fondo. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia creció un 2,9% en 2024, por debajo del 3,5% en España, según los datos de Contabilidad Regional publicados este martes en el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los que revisa a la baja el dato de la comunidad gallega, ya que supone una décima menos que el avance del pasado septiembre.

Las comunidades autónomas que registraron mayor incremento de su PIB en términos de volumen en 2024 fueron Región de Murcia (4,4%, dato revisado una décima a la baja respecto al avance), Canarias (4,4%) e Illes Balears (4,2%).

El 2,9% de Galicia ocupa el decimotercero puesto entre comunidades (quinto por la cola) en crecimiento. El peor dato es el de Cantabria (2,5%).

Por otra parte, la Contabilidad Regional ha estimado el crecimiento de la productividad por hora trabajada en Galicia en un 1,62%, más que la media estatal (1,2%).

En cuanto a la remuneración media en el pasado año, en Galicia se estableció en 37.917 euros, undécimo puesto y por debajo de la media de España, que alcanzó los 40.514 euros.

Además, la comunidad registra un incremento de 3,6% de su inversión, menor que la media del 5,1% del país. Ocupa el décimo puesto entre autonomías en este caso.

DATOS ESTATALES

La Comunidad de Madrid volvió a ser en 2024 la región con mayor PIB per cápita, con 44.749 euros, seguida de País Vasco (41.010) y Navarra (39.096).

De acuerdo con las cifras del INE, los PIB por habitante más bajos se dieron en Andalucía (24.542 euros), Extremadura (25.224) y Canarias (25.861).

La publicación de Estadística actualiza los resultados del PIB difundidos en septiembre y la amplía con estimaciones del resto de agregados económicos, como el empleo, la remuneración de los asalariados y la inversión regional.

La estimación avance de 2024 de la Contabilidad Nacional Anual de España, publicada el pasado 19 de septiembre, cifró en un 3,5% la tasa de crecimiento en volumen del PIB.

Por el contrario, las regiones que registraron menor aumento real de su PIB fueron las ciudades autónomas de Ceuta (1,1%) y Melilla (1,3%) -cuyos datos se han revisado una décima al alza- y Cantabria (2,5%, tasa revisada dos décimas al alza).

Todos los territorios nacionales presentaron incrementos de su PIB superiores o iguales al de la Unión Europea (UE-27), que fue del 1,1%.

PRODUCTIVIDAD POR HORA REGIONAL

La estimación avance de 2024 de la Contabilidad Nacional Anual de España estimó el crecimiento de la productividad por hora trabajada en un 1,20% para el total de la economía.

Las regiones con mayor crecimiento de la productividad en 2024 fueron Castilla-La Mancha (3,46%), Baleares (3,44%) y Región de Murcia (2,84%).

Por su parte, dos regiones tuvieron crecimiento negativo de su productividad: Comunidad Foral de Navarra (-0,72%) y País Vasco (-0,01%). Y Comunidad de Madrid registró el menor aumento (0,04%).

REMUNERACIÓN MEDIA DE LOS ASALARIADOS REGIONAL

El crecimiento de la remuneración media en 2024 se situó en el 4,6%, según la Contabilidad Nacional Anual de España, hasta 40.514 euros por asalariado.

Comunidad de Madrid registró la remuneración media más elevada en 2024, con 46.850 euros. Por detrás se situaron País Vasco (45.321 euros) y Cataluña (43.411 euros).

Por su parte, las regiones con menor remuneración media fueron Extremadura (33.695 euros), Región de Murcia (34.573 euros) y Andalucía (35.505 euros).

INVERSIÓN REGIONAL: AÑO 2023

Por su parte, la Contabilidad Nacional Anual de España cifró el crecimiento medio de la formación bruta de capital fijo en un 5,1% para el período 2019-2023 para el total de la economía española.

Las comunidades autónomas que registraron mayor incremento medio de su inversión en dicho periodo fueron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (9,7%), Cantabria (8,8%) y Cataluña (7,1%).

Por el contrario, las regiones que registraron menor aumento de su inversión en el período considerado fueron La Rioja (-1,7%), Canarias (0,6%) y Aragón (0,6%).